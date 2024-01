- Pubblicità -

È stata rivelata la durata di Madame Web, l’ultimo film dell’Universo Spider-Man della Sony, ed è il più lungo finora.

Il sito norvegese di biglietteria cinematografica FilmWeb indica la durata di Madame Web in un’ora e 56 minuti, ovvero 116 minuti. Questo lo rende il più lungo dei recenti film Marvel della Sony, battendo la durata di un’ora e 52 minuti del primo film Venom, che in precedenza era il più lungo.

Madame Web è basato su un personaggio del mondo dei fumetti Marvel creato da Dennis O’Neil e John Romita Jr. Il film è diretto da S. J. Clarkson (Orange Is the New Black, Jessica Jones, Anatomy of a Scandal) da una sceneggiatura di Claire Parker e S. J. Clarkson e interpretato da Dakota Johnson, nel ruolo di protagonista, insieme a Sydney Sweeney, Celeste O’Connor, Isabela Merced, Tahar Rahim, Mike Epps, Emma Roberts e Adam Scott. Madame Web sarà nelle sale italiane nel 2024 prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures.

Tutto quello che sappiamo su Madame Web

“Nel frattempo, in un altro universo…”, Madame Web è la storia delle origini di una delle eroine più enigmatiche dei fumetti Marvel. Dakota Johnson interpreta la protagonista, Cassandra Webb, un paramedico di Manhattan con poteri di chiaroveggenza. Costretta a confrontarsi con alcune rivelazioni del suo passato, stringe un legame con tre giovani donne destinate a un futuro straordinario ma che dovranno sopravvivere a un presente pieno di minacce.