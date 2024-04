Apprendiamo da Variety che la Marvel ha licenziato 15 membri dello staff, inclusi dipendenti di produzione e sviluppo di livello inferiore nei Marvel Studios di Burbank, nonché dipendenti della divisione Marvel Entertainment di New York.

I licenziamenti sono stati causati dalla riduzione complessiva della lista di titoli cinematografici e televisivi della Marvel dopo che le missioni delle uscite del 2023 hanno portato la società a rivalutare il rapido aumento delle produzioni per alimentare il lancio di Disney+. Lo studio deve anche affrontare la decisione della Disney, nel marzo 2023, di assorbire il banner Marvel Entertainment, che aveva operato come unità indipendente, in altre divisioni della società, scelta che ha reso ridondanti alcune posizioni.

Quest’ultima decisione ha già portato al licenziamento di Isaac “Ike” Perlmutter dalla sua posizione di presidente della Marvel Entertainment, così come di altri due alti dirigenti. Perlmutter era un convinto sostenitore del recente tentativo fallito di Nelson Peltz di entrare nel consiglio di amministrazione della Disney.

Nella conferenza sugli utili di febbraio, il CEO della Walt Disney Company, Bob Iger, ha svelato un’iniziativa strategica per ricalibrare il programma di produzione dello studio. La mossa risponde a varie sfide del settore con l’obiettivo di elevare la qualità delle offerte cinematografiche dell’azienda.

“Quindi, il primo passo che abbiamo fatto è stato ridurre il volume”, ha detto Iger durante l’incontro. “Abbiamo ridotto la produzione, in particolare della Marvel. Quando risolvi o affronti questi problemi nei film, fai tre cose. Diventi aggressivo nel fare in modo che i film che stai realizzando possano essere ancora migliori. A volte uccidi progetti in cui non credi. E, naturalmente, metti in cantiere nuove cose in cui credi e in cui hai molta più fiducia, e noi stiamo facendo tutto questo. I Marvel Studios hanno un solo film quest’anno: “Deadpool e Wolverine”.

A parte questi licenziamenti, lo studio non ha annunciato nessun altro impatto sulla produzione.