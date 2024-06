Marvel lancia The Official Marvel Podcast; tra gli ospiti Kevin Feige e altre star del MCU

È stato confermato che la Marvel lancerà The Official Marvel Podcast, “il podcast per i fan che vogliono sapere tutto ciò che riguarda la Marvel”. Il nuovo podcast settimanale debutterà mercoledì 26 giugno, con un nuovo episodio in uscita mercoledì ogni settimana.

Il podcast ufficiale Marvel porterà i fan nel profondo dell’universo Marvel per le ultime notizie, interviste e sorprese esclusive da dietro le quinte della Casa delle Idee. Ascolteremo direttamente le star, gli artisti, i creatori, i produttori e altro ancora della Marvel per scoprire cosa accadrà nei fumetti, nei giochi, nei film, nella televisione e in ogni altro ambito in cui la Marvel continua a operare.

I primi episodi conterranno interviste esclusive con il caporedattore della Marvel Comics C.B. Cebulski, i più potenti creatori di fumetti della Marvel, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige, Brad Winderbaum e altri produttori e star dell’universo cinematografico Marvel.

Dato che si tratta di un podcast “ufficiale”, è difficile che ci saranno scoop o leak. Tuttavia, questo offre ai Marvel Studios un nuovo modo di condividere notizie con i fan che non deve essere distribuito attraverso altre parti (in genere il settore commerciale o varie pubblicazioni di intrattenimento).

Il podcast ufficiale Marvel sarà disponibile su Podcast Apple, Spotify e tutte le principali piattaforme podcast negli Stati Uniti. La serie è prodotta alla Marvel da Jasmine Estrada e Isabel Robertson e i produttori esecutivi sono Larissa Rosen e Jesse Berger. Il tema musicale è stato creato da Ayda Akbal.

Questa notizia arriva dopo che la Marvel Comics ha presentato un nuovo logo in stile Marvel Studios. Tuttavia, è probabilmente parte degli sforzi della Disney per creare una maggiore sinergia aziendale e riportare sulla strada giusta la società per cui ha pagato 4 miliardi di dollari.