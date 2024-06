X-Men, per Alan Cumming è il “film più gay” che abbia mai fatto

Alan Cumming ha interpretato Nightcrawler in X2 del 2003, sequel di X-Men, anche se poi non ha avuto mai modo di riprendere il ruolo. Non è tornato per X-Men: Conflitto finale ed era assente anche da X-Men: Giorni di un futuro passato.

Successivamente, Kodi Smit-McPhee ha sostituito Cumming come una versione più giovane di Kurt Wagner, interpretando il mutante in X-Men: Apocalisse e Dark Phoenix. Sfortunatamente, non abbiamo mai più avuto nessuna scena tanto memorabile quanto l’attacco di Nightcrawler alla Casa Bianca, nella sequenza del film in cui viene presentato il personaggio.

Parlando con Entertainment Weekly del suo status di attore queer, Cumming ha riflettuto sul suo debutto in un film di supereroi e ha spiegato perché crede che il sequel di X-Men sia di gran lunga il suo “film più gay“.

“Oh, penso che il film degli X-Men in cui compaio sia il film più gay che abbia mai fatto. Ha un regista queer, molti attori queer”, ha affermato “Adoro il fatto che qualcosa di così mainstream e così nel mondo dei fumetti sia così queer. In un certo senso, questo tipo di film aiuta davvero le persone a comprendere la questione queer, perché puoi affrontarla in modo artistico, e tutti ne hanno meno paura.”

“È un’allegoria sulla stranezza, sulle persone che hanno questi grandi doni e cose davvero grandi e potenti che devono nascondere per esistere. Le persone queer capiscono di cosa si tratta” , ha concluso Cumming.

Sebbene diversi attori dei precedenti film degli X-Men appariranno in Deadpool & Wolverine, ma non c’è nulla che suggerisca che Nightcrawler di Cumming sarà tra questi. Sembra ancora di non aver visto la versione definitiva del personaggio sullo schermo, quindi speriamo che le cose cambino nell’MCU. “È stato divertente quel film perché mi piace e tutti hanno risposto davvero a Nightcrawler ed è passato abbastanza tempo quindi mi piacerebbe tornarci”, ha detto Cumming nel 2013. “Anche se poi, quando ho fatto quel film, era una specie di l’inizio di questa ondata di supereroi e fumetti trasformati in film, quindi sembrava un po’ più speciale di adesso.”

“X2 è stato un film davvero fantastico, non solo come film tratto da un fumetto. Penso che sia uno dei film in cui ho recitato e che considero davvero bello.” ha detto in un’altra intervista.

Dal momento che il personaggio di Kurt Wagner è uno dei più amati dai lettori degli X-Men e uno dei membri più importanti della seconda squadra ufficiale dei Mutanti Marvel, sarà interessante vedere come i Marvel Studios riproporranno il personaggio quando sarà tempo per gli X-Men di tornare sul grande schermo.