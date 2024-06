Miles Teller nel remake di Ufficiale e Gentiluomo

La Paramount sta lavorando al remake di Ufficiale e Gentiluomo con Miles Teller come protagonista.

Teller assumerà il ruolo principale nella versione moderna del classico del 1982 con Richard Gere, film nominato a sei Academy Awards, e che vinse il premio per la migliore canzone originale per “Up Where We Belong” e segnò un traguardo storico per Louis Gossett Jr. che divenne il primo nero vincitore dell’Oscar come miglior attore non protagonista.

Ufficiale e Gentiluomo è incentrato su Zack Mayo di Gere, un aspirante aviatore della Marina che si scontra con il suo testardo istruttore, Gunnery Sgt. Emil Foley (Gossett) mentre affronta una storia d’amore nascente con Paula (Debra Winger), un’operaia che sogna di lasciare la sua piccola città. Il dramma romantico diretto da Taylor Hackford è stato anche un successo al botteghino, incassando 190 milioni di dollari in tutto il mondo.

Dana Fox ha scritto l’ultima versione della sceneggiatura del nuovo film, seguendo una bozza scritta da Matt Johnson. Temple Hill sta producendo il progetto.

È un ritorno alla vita da cadetto per Miles Teller, che ha interpretato il ruolo del famoso pilota della Marina Bradley “Rooster” Bradshaw, figlio dell’amato “Goose” in Top Gun: Maverick del 2022. Il tanto atteso sequel è stato un enorme successo al botteghino, incassando oltre 1,4 miliardi di dollari in tutto il mondo e ottenendo sei nomination agli Oscar, inclusa una per il miglior film.

Dal suo debutto sullo schermo nel film Rabbit Hole del 2010, Teller ha costruito un curriculum che include anche il film premio Oscar Whiplash, The Spectacular Now (per il quale ha vinto il premio speciale della giuria per la recitazione drammatica al Sundance 2013 Film Festival), il remake di Footloose della Paramount, nonché la serie sul making of de Il Padrino “The Offer” per Paramount+. Attualmente è impegnato nella produzione di “Eternity” della A24 e ha appena terminato la produzione di Michael della Lionsgate, il film biografico su Michael Jackson, la cui uscita è prevista per il 2025. Successivamente, sarà protagonista e produttore esecutivo di “The Gorge” di Skydance, una storia d’amore che rivoluziona il genere d’azione per Apple, diretta da Scott Derrickson e interpretata da Anya Taylor-Joy.