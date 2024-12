New York Film Critics Circle Awards 2024: vincono The Brutalist e Adrien Brody

L’epico film storico di Brady Corbet “The Brutalist” è stato il grande favorito ai New York Film Critics Circle Awards, portando a casa due premi importanti per il miglior film e attore per Adrien Brody.

Essendo il più antico gruppo di critici negli Stati Uniti, il NYFCC è visto come un indicatore della stagione dei premi, tanto che il suo vincitore del premio come miglior film spesso è correlato a una nomination all’Oscar per il miglior film. Da quando gli Oscar sono stati estesi a 10 candidati per il miglior film nel 2009, solo due vincitori del NYFCC, “Carol” (2015) e “First Cow” (2020), non sono riusciti a ottenere nomination all’Oscar nella categoria.

Di seguito tutti i vincitori dei New York Film Critics Circle Awards