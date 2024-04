Nosferatu: la descrizione del trailer visto al CinemaCon

Robert Eggers ha condiviso un primo trailer della sua terrificante rivisitazione di Nosferatu in occasione del CinemaCon di questa settimana. Nel trailer – stando a quanto descritto da Variety – Lily-Rose Depp, che interpreta una giovane donna devota, prega ardentemente a lume di candela. “Vieni da me, vieni da me, ascolta la mia chiamata“, intona prima che una mano si allunghi per afferrarle il collo. La macchina da presa di Eggers si muove a quel punto tra villaggi invernali, castelli fatiscenti pieni di segreti e topi che strisciano sui ciottoli, facendo presagire una sorta di forza primordiale che sta per gettare un’ombra su tutto.

Il film evoca dunque il meglio dell’horror classico: è lunatico, inquietante e anche inquietantemente bello, sono i commenti riportati da chi ha visto il trailer. Ma non è solo arte fine alla soddisfazione dell’occhio. Si riporta anche la presenza di molto sangue che sgorga dai colli (è un film di vampiri, dopotutto) e bande di abitanti del villaggio armati di paletti che sperano di usare il folklore per combattere queste forze invisibili. “Il male viene da dentro di noi o dall’aldilà?“. chiede Depp in un’altra parte del trailer. In base al filmato, la risposta in Nosferato sembra provenire da entrambi i luoghi.

Cosa sappiamo su Nosferatu

Nosferatu è interpretato da Bill Skarsgård, che sostituisce il trucco da clown di Pennywise con le zanne affilate del Conte Orlock, nonché da Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson, Emma Corrin e Lily-Rose Depp. Il film riunisce inoltre Eggers con Willem Dafoe, che ha interpretato in modo memorabile un ex marinaio irascibile in The Lighthouse e che è apparso anche nel precedente film del regista, The Northman. L’epopea vichinga vedeva protagonista il fratello di Skarsgård, Alexander Skarsgård, nel ruolo di un guerriero norreno con una massa grassa impressionante e addominali formidabilmente cesellati.

Nosferatu è basato sul capolavoro espressionista tedesco del 1922 diretto da F. W. Murnau – la realizzazione di quel film ha ispirato il film del 2000, completamente fittizio, L’ombra del vampiro, che ha visto protagonista Dafoe, candidato all’Oscar, nel ruolo di un succhiasangue realmente esistito, arruolato per interpretare il ruolo di Orlock. Qui l’attore interpreta invece un assassino di vampiri. Nosferatu è stato anche rifatto nel 1979 da Werner Herzog come Nosferatu il vampiro, con il suo frequente collaboratore Klaus Kinski, che masticava scenari, colli di nubili e qualsiasi cosa in vista nei panni del vampiro titolare. Il Nosferatu arriverà ora al cinema a partire dal 25 dicembre.