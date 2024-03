Lo stunt double di Din Djarin di The Mandalorian, Brendan Wayne, ha identificato l’amata relazione tra Din Djarin e Grogu come la ragione dietro al titolo del prossimo film di Star Wars, The Mandalorian & Grogu.

Sebbene siano stati diffusi pochi dettagli riguardo al prossimo film dedicato al Mandaloriano e a Grogu, l’annuncio, al posto dell’attesa stagione 4 di The Mandalorian, è stato accolto con sorpresa. Ora, il duo arriverà sul grande schermo, con una storia ambientata subito dopo il finale della terza stagione di The Mandalorian, durante la quale Din Djarin adotta formalmente Grogu, lo assunse come suo apprendista mandaloriano e si offre di assistere la Nuova Repubblica.

In un’intervista esclusiva con Screen Rant, Brendan Wayne, stunt double di Din Djarin di The Mandalorian, ha parlato di quanto sia stata significativa la connessione sullo schermo tra Grogu e Din Djarin per il pubblico di Star Wars. Wayne ha spiegato: “Il titolo sembra parlare di una relazione di cui tutti ci siamo innamorati, penso che seguiranno quella linea.”

The Mandalorian & Grogu inizierà la produzione quest’estate a Los Angeles. Jon Favreau è produttore esecutivo insieme a Filoni e Kennedy, che ha descritto la “nuova storia” come “perfetta per il grande schermo”. Con Pedro Pascal nel ruolo del cacciatore di taglie con l’elmetto Din Djarin, The Mandalorian ha segnato la prima serie televisiva di Star Wars in live-action quando è stata lanciata su Disney+ nel novembre 2019. Nel 2023 è andata in onda la terza stagione, che si è conclusa con l’insediamento di Din e Grogu – il suo apprendista mandaloriano e figlio adottivo – sul pianeta Nevarro, un tempo privo di vegetazione.

È lì che Din diventa un sicario della neonata Nuova Repubblica, stringendo un patto con il Capitano Carson Teva (Paul Sun-Hyung Lee), ranger di Adelphi, per dare la caccia ai resti imperiali ancora fedeli all’Impero caduto. “Sono entusiasta di quello che stiamo facendo in questo momento, ma il film, credo, sarà grandioso“, ha dichiarato recentemente Filoni, sceneggiatore, regista e produttore di The Mandalorian, a ET. “Con Jon al timone, sarà fantastico, e lui ha studiato così bene Star Wars ora, quindi ha una grande stenografia e amo collaborare con lui. Sono entusiasta di condividere il futuro di quello che stiamo facendo“.