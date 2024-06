Peaky Blinders: Netflix annuncia il film con Cillian Murphy

Thomas Shelby tornerà in un film dedicato ai Peaky Blinders, appena annunciato da Netflix. Il Premio Oscar Cillian Murphy tornerà nei panni del temibile gangster nel film Peaky Blinders di Netflix, diretto da Tom Harper (“Heart of Stone”, “Wild Rose”), che ha diretto gli episodi della prima stagione nel 2013.

“Sembra che Tommy Shelby non avesse finito con me… È molto gratificante collaborare nuovamente con Steven Knight e Tom Harper sulla versione cinematografica di ‘Peaky Blinders’. Questa è una cosa per i fan”, ha detto Cillian Murphy.

“Quando ho diretto ‘Peaky Blinders’ per la prima volta più di 10 anni fa, non sapevamo cosa sarebbe diventata la serie, ma sapevamo che c’era qualcosa nell’alchimia del cast e nella scrittura che sembrava esplosivo. “Peaky” è sempre stata una storia sulla famiglia – e quindi è incredibilmente emozionante riunirsi con Steve e Cillian per portare il film al pubblico di tutto il mondo su Netflix”, ha aggiunto Harper.

Il seguito della saga, ambientato nelle strade senza legge di Birmingham nel 1900, è stato scritto dal creatore della serie, Steven Knight, che coprodurrà insieme a Murphy, Caryn Mandabach e Guy Heeley. I produttori esecutivi includono Harper, David Kosse, Jamie Glazebrook, Andrew Warren e David Mason.

“Sono sinceramente entusiasta che questo film stia per realizzarsi”, ha detto Knight. “Sarà un capitolo esplosivo nella storia di ‘Peaky Blinders’. Senza esclusione di colpi. Pieno di “Peaky Blinders” in guerra.” I dettagli della trama e gli ulteriori casting rimangono nascosti. Il film entrerà in produzione entro la fine dell’anno e sarà realizzato in associazione con BBC Film.