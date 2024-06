Shawn Levy potrebbe dirigere Avengers 5, dopo Deadpool e Wolverine

Sembra che Shawn Levy stia programmando di rimanere nell’universo cinematografico Marvel ancora un po’. Levy, che ha diretto Deadpool & Wolverine in arrivo quest’estate, è stato preso di mira dalla Marvel per dirigere il prossimo film collettivo del franchise, Avengers 5.

Destin Daniel Cretton, che ha diretto Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli nel 2021, avrebbe dovuto dirigere il quinto film Avengers, ma si è ritirato nel novembre 2023. Quel film, che è previsto per maggio 1, 2026, attualmente non ha nemmeno un titolo. Originariamente si chiamava Avengers: The Kang Dynasty, ma quel titolo è stato accantonato dopo che Jonathan Majors, scelto per il ruolo del cattivo viaggiatore nel tempo Kang il Conquistatore, è stato condannato per aver aggredito e molestato la sua ex ragazza. Dopo questo Avengers senza titolo, il prossimo sarà Avengers: Secret Wars, previsto per il 7 maggio 2027.

Deadpool & Wolverine di Levy, che riunisce gli iconici supereroi interpretati da Ryan Reynolds e Hugh Jackman nell’universo X-Men della Fox, uscirà nei cinema il 26 luglio. Sarà il primo film di “Deadpool” distribuito dalla Disney dopo aver acquisito la 20th Century Fox, e segna il primo film MCU classificato come R. Per non parlare del fatto che porterà ufficialmente i mutanti di Fox nella corretta sequenza temporale dell’MCU, cosa che i fan chiedono a gran voce sin dall’acquisizione.

Levy ha già lavorato con Reynolds nel film d’avventura per famiglie del 2022 The Adam Project (che includeva gli attori Marvel Mark Ruffalo e Zoe Saldaña) e Free Guy del 2021 (che aveva riferimenti che ammiccavano a Capitan America e Hulk). Ha anche lavorato con Jackman nel film d’azione del 2011 Real Steel.