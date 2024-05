Robert Downey Jr. respinge le critiche di Chris Hemsworth a Thor: “È il più complesso degli Avengers”

Robert Downey Jr. non accetta le lamentele di Chris Hemsworth su Thor nel Marvel Cinematic Universe. Nell’ambito di una recente intervista a Vanity Fair, la star di Thor ha infatti rivelato di essersi sentito frustrato nell’interpretare l’eroe asgardiano in quattro film standalone e in diversi altri film degli “Avengers“. “A volte mi sentivo come una guardia di sicurezza per la squadra“, ha ammesso Hemsworth. “Leggevo le battute degli altri e pensavo: ‘Oh, loro hanno cose molto più fighe. Si divertono di più. Cosa sta facendo il mio personaggio?”. Si trattava sempre di dire: ‘Hai la parrucca. Hai i muscoli. Hai il costume. Dov’è l’illuminazione?”. Sì, faccio parte di questa grande cosa, ma probabilmente sono abbastanza sostituibile“.

Downey ha però respinto la frustrazione di Hemsworth, dichiarando alla rivista: “Prima di tutto, Thor come personaggio è stato molto difficile da adattare – un sacco di limitazioni implicite – ma lui e Ken Branagh hanno capito come trascenderlo, renderlo in qualche modo relazionabile ma simile a un dio”. “Hemsworth è, a mio parere, la psiche più complessa di tutti gli Avengers“, ha aggiunto Downey. “Ha arguzia e gravitas, ma anche tanta moderazione, fuoco e dolcezza“. Downey ha poi elogiato Hemsworth e l’arco delle sue performance nei film Marvel “Thor: Ragnarok“, “Avengers: Infinity War” e “Avengers Endgame” come “una formidabile tripletta“.

Robert Downey Jr. e Chris Hemsworth torneranno nel MCU?

Sebbene la Marvel non abbia ancora confermato il ritorno dell’Iron Man di Robert Downey Jr. e del Thor di Chris Hemsworth, entrambi gli attori hanno espresso interesse a rimettere i loro costumi da supereroi per il grande schermo. Hemsworth vuole dare ai fan della Marvel il film su Thor che meritano, dopo aver fallito con “Thor: Love and Thunder” del 2022 (“Mi sono fatto prendere dall’improvvisazione e dalla stravaganza, e sono diventato la parodia di me stesso“, ha detto l’attore). Downey, nel frattempo, il mese scorso ha dichiarato alla rivista Esquire che sarebbe sicuramente disposto a interpretare nuovamente Iron Man, anche se non tutti sembrano ben disposti ad un ritorno del personaggio.