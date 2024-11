Samuel L. Jackson in trattative per unirsi al film di J.J. Abrams per la Warner Bros

Samuel L. Jackson è la nuova aggiunta al cast del film giallo senza titolo di J.J. Abrams per la Warner Bros e la sua Bad Robot, ha confermato Deadline.

Samuel L. Jackson si unisce a un cast che include anche Glen Powell, Jenna Ortega e Emma Mackey, come annunciato in precedenza. I dettagli della trama rimangono segreti, anche se abbiamo sentito dire che non è un film sui viaggi nel tempo, come alcuni hanno ipotizzato. Abrams dirigerà da una sua sceneggiatura, con Bad Robot come produttore.

Come regista, l’ultimo film di JJ Abrams è stato Star Wars: Episodio IX – L’ascesa di Skywalker nel 2019. Ha prodotto di recente il documentario Amazon MGM The Blue Angels, la prossima lista di Bad Robot include Flowervale Street di David Robert Mitchell, la serie drammatica Duster per Max e molto altro. La società ha avviato trattative per estendere il suo accordo di lunga data per film e TV con Warner Bros. durante l’estate.

Di recente, Warner Bros ha vinto una guerra di offerte per Cime tempestose di Emerald Fennell, avviando anche lo sviluppo iniziale di un film di Game of Thrones e mettendo in moto un film d’animazione di Emily the Strange. Dopo l’uscita di Giurato numero 2 di Clint Eastwood e del film di punta per le feste Red One, il prossimo titolo dello studio in programma per l’uscita è il film d’animazione Il Signore degli Anelli: La guerra dei Rohirrim il 1° gennaio 2025.