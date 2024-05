Spider-Man 4: i Marvel Studios cercano un regista per la nuova trilogia; il team di BATGIRL in lizza?

Spider-Man 4 è uno dei film più attesi dei Marvel Studios ma, nel momento in cui scriviamo, non ha una data di uscita e nemmeno un regista confermato (non è previsto il ritorno di Jon Watts dopo aver diretto la trilogia precedente, Homecoming, Far From Home e No Way Home).

Secondo Jeff Sneider, Marvel e Sony Pictures stanno sviluppando insieme una nuova trilogia, con l’intenzione di affidare a un unico regista – o a un duo di registi – tutti e tre i capitoli.

Afferma che non è chiaro se le riprese inizieranno davvero quest’autunno, perché Kevin Feige si sta prendendo il suo tempo per scegliere un regista ed è pienamente responsabile del processo creativo. Questo fa ben sperare per Spider-Man 4, dopo che in precedenza era stato riferito che il regista sarebbe stato un po’ più defilato a causa dei tanti altri impegni per riportare il MCU sulla giusta strada.

Abbiamo già sentito alcuni nomi diversi per il film, ma Sneider dice che Kevin Feige è rimasto particolarmente colpito dal lavoro di Adil El Arbi e Bilall Fallah su Ms. Marvel.

I due hanno diretto la prima e il finale della serie Disney+ e hanno anche diretto Batgirl per la Warner Bros. Sfortunatamente, il film è stato eliminato da David Zaslav nell’ambito delle sue misure di riduzione dei costi (con il risultato che il blockbuster quasi finito è stato cancellato, per non essere mai più visto).

Poco dopo il licenziamento, i registi di Bad Boys For Life hanno condiviso un’e-mail di sostegno ricevuta da Feige.

“Amici miei, ho dovuto contattarvi per farvi sapere che stiamo tutti pensando a voi due“, ha scritto il dirigente. “A causa della meravigliosa notizia del matrimonio (congratulazioni!) e della deludente notizia su ‘Batgirl’. Sono molto orgoglioso di voi ragazzi e di tutto il fantastico lavoro che fate e in particolare di ‘Ms. Marvel’, naturalmente! Non vedo l’ora di vedere cosa vi aspetta. Spero di vedervi presto“.

Oltre a Tom Holland, Zendaya dovrebbe riprendere il suo ruolo di MJ. Si vocifera che Sydney Sweeney possa interpretare Black Cat, mentre Scorpion e persino gli Spider-Slayers sono stati presi in considerazione come cattivi di Spider-Man 4. Al momento, il ruolo di The Kingpin sembra essere certo, se si crede agli scoop dei social media.

Per quanto riguarda i dettagli della trama, di recente si è parlato della possibilità che Peter Parker indossi la tuta aliena introdotta per la prima volta alla fine di Spider-Man: No Way Home e che Venom appaia in qualche veste. Come sempre, restate sintonizzati per gli aggiornamenti su Spider-Man 4 non appena li avremo.