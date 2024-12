Star Wars: Il film di Taika Waititi sarebbe stato accantonato; Rogue Squadron ora in fase di sviluppo attivo

Sembra che il film di Patty Jenkins Rogue Squadron possa ancora prendere il volo, mentre il misterioso progetto di Taika Waititi è stato messo da parte. Si pensava che il film della Jenkins, di cui si era sentito parlare per la prima volta nel 2020 durante una trasmissione per gli investitori della Disney, fosse ormai morto, ma ora si apprende che il progetto andrà ancora avanti.

Secondo Daniel Richtman, Rogue Squadron è in fase di sviluppo presso la Lucasfilm. Secondo quanto riferito, la Jenkins si è separata dal film per concentrarsi sulla regia dell’ormai defunto Wonder Woman 3 a causa di presunte divergenze creative con Kathleen Kennedy, e il film è stato ufficialmente tolto dal programma di uscite della Lucasfilm nel 2022.

“Quando ho lasciato Star Wars per fare Wonder Woman 3, ho pensato che forse sarei tornato a Star Wars dopo Wonder Woman 3 ”, ha spiegato il regista a Collider a marzo. “Così abbiamo fatto un accordo perché ciò accadesse, abbiamo iniziato un accordo, ma io pensavo di fare Wonder Woman. Quando è saltato, io e la Lucasfilm ci siamo detti: “Dobbiamo concludere questo accordo”. Abbiamo concluso l’accordo proprio mentre c’era lo sciopero. Quindi ora devo una bozza di Star Wars e vedremo cosa succederà. Chi lo sa? “

“È difficile, hanno un lavoro difficile davanti a loro su quale sia il primo film che faranno ”, ha continuato. “Hanno altri registi che hanno lavorato, ma io ora, sapete, sono tornato a fare Rogue Squadron e vedremo cosa succederà. Dobbiamo svilupparlo, sai, e portarlo al punto in cui siamo entrambi super soddisfatti”.

È bello sapere che la Jenkins avrà (si spera) ancora l’opportunità di vedere questo film realizzato, dal momento che ha un legame personale con il materiale.

“Quando [mio padre] ha perso la vita al servizio [degli Stati Uniti], si è acceso in me il desiderio di trasformare tutta quella tragedia e quel brivido nel realizzare un giorno il più grande film sui piloti di caccia di tutti i tempi ”, aveva detto l’attrice quando il progetto era stato annunciato per la prima volta. “Ma per quanto mi sforzassi e cercassi, non riuscivo a trovare la storia giusta. Continuavo a cercare e cercare, ma non riuscivo a trovare quella giusta. Ora ho trovato una storia su due cose che amo”.