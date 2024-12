Daredevil: Charlie Cox rivela quanto la quarta stagione sia stata vicina alla realizzazione, rivelati nuovi dettagli su Born Again

Marvel Television ha prodotto serie televisive come Daredevil, The Punisher, Runaways e Cloak & Dagger indipendentemente dai Marvel Studios. Tuttavia, con il lancio di Disney+, Netflix ha interrotto la collaborazione e Kevin Feige ha ottenuto il pieno controllo su tutto.

Una dopo l’altra, serie come quelle sopra elencate sono state cancellate (chi potrebbe mai dimenticare Helstrom, una serie rilasciata in sordina con un marchio “Marvel” appena accennato?). I fan non si sono arrabbiati più di tanto, vista la natura altalenante dei progetti guidati da Jeph Loeb, ma l’addio al mondo dei The Defenders ha rappresentato una grave perdita.

I Marvel Studios hanno dato a Charlie Cox una seconda possibilità di interpretare Matt Murdock con piccoli ruoli in Spider-Man: No Way Home e She-Hulk: Attorney at Law. Daredevil: Born Again ha ricevuto presto il via libera, ma doveva essere un reboot che si discostava ampiamente da Daredevil di Netflix.

“La terza stagione era stata accolta bene e loro erano già al lavoro sulla quarta ”, racconta Cox a Entertainment Weekly. “Mi avevano proposto un arco narrativo davvero interessante per la stagione. Mi è sembrato di capire che nella stanza degli sceneggiatori erano davvero molto impegnati a portare avanti quella stagione e poi, da un giorno all’altro, è sparita”.

“Non ho mai pensato che sarebbe stata di nuovo una serie televisiva. Pensavo solo che l’avessimo già fatto, quindi forse sarebbe stato qualcos’altro”, aggiunge l’attore. “Quindi sono rimasto scioccato quando nel 2022 mi hanno detto che avremmo fatto uno show, ma ero anche entusiasta. È un mezzo così grande per questo personaggio. C’è così tanta storia da raccontare. Quindi più tempo abbiamo per farlo, meglio è!”.

Qualunque cosa dovesse essere la quarta stagione di Daredevil non è quello che vedremo in Daredevil: Born Again. In realtà, non sarà nemmeno quello che i Marvel Studios avevano previsto in origine, dato che Dario Scardapane è stato arruolato a metà della produzione per rivedere creativamente la serie come nuovo showrunner.

“Era stata concepita più come un legal procedural e l’abbiamo riportata verso una storia di crimine newyorkese basata sull’azione ”, spiega Scardapane. “Il vero trucco è stato quello di avere il DNA del vecchio show di Netflix, ma poi spingerlo verso qualcosa di molto nuovo”.

Cox aggiunge: “La cosa di cui continuavamo a parlare era che questo show ha avuto il successo che ha avuto e si è rivolto a un pubblico molto specifico perché è uno dei pochi show di supereroi che a volte è così oscuro e sinistro. Vincent e io abbiamo pensato che se si perde questo aspetto, si rischia di perdere l’identità del nostro show”.

“Quindi abbiamo insistito molto affinché lo show rimanesse orientato verso un pubblico più anziano e non venisse sminuito per catturare una rete più ampia di persone. Credo che per certi versi sia anche più cupo di molte delle cose che abbiamo fatto in passato”.

Cosa aspettarci da Daredevil: Born Again?

Matt Murdock e Wilson Fisk non saranno gli unici personaggi della serie Netflix a tornare in televisione dopo la prima di Daredevil: Born Again. Karen Page (Deborah Ann Woll) e Foggy Nelson (Elden Henson) torneranno per aiutare Matt Murdock nella sua vita da avvocato. Oltre a riunirsi con i suoi amici, Daredevil incrocerà ancora una volta il suo rivale di sempre, il Punitore (Jon Bernthal).

Daredevil: Born Again debutterà su Disney+ il 4 marzo 2025. Fino ad allora, le prime tre stagioni di Daredevil sono disponibili in streaming su Disney+.