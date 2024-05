Super/Man: The Christopher Reeve Story, il doc ha una distribuzione. Arriverà anche in Italia?

L’acclamato documentario Super/Man: The Christopher Reeve Story sta arrivando sul grande schermo negli USA, ma in un’edizione limitata. Il film uscirà ufficialmente nelle sale a settembre, per soli due giorni.

Esplorando la carriera e la storia della vita dell’amato attore di Superman Christopher Reeve, il documentario è stato presentato in anteprima al Sundance a gennaio. Ha ricevuto molti elogi, risultando in un indice di approvazione del 100% su Rotten Tomatoes. Ora, altri fortunati avranno la possibilità di vedere Super/Man: The Christopher Reeve Story quando uscirà nelle sale il 21 settembre 2024, per gentile concessione di Fathom Events. Il film verrà poi proiettato il 25 settembre, nel giorno del 72° compleanno di Reeves. Non è ancora chiaro se le proiezioni limitate saranno seguite da un’uscita più ampia e internazionale.

“Tutti sanno che Superman è un supereroe, ma non vedo l’ora che il pubblico scopra il VERO supereroe dietro Superman”, ha dichiarato Ray Nutt, CEO di Fathom Events, in un comunicato rivolto alle proiezioni. “Questo film è una storia straordinaria che prende una visione profonda immergiti nell’uomo che Christopher Reeve era veramente e nel coraggio che dimostrò.”

Il presidente della distribuzione nazionale Warner Bros., Jeff Goldstein, ha aggiunto: “È stato proprio in questo studio che ci ha fatto credere che un uomo potesse volare, e questo documentario rivela ciò che lo ha reso un vero eroe, dentro e fuori dallo schermo. Collaborare con i nostri amici di Fathom Events per portare questo film davvero speciale sul grande schermo è stata un’opportunità che non potevamo lasciarci sfuggire”.

I registi Ian Bonhôte e Peter Ettedgu hanno realizzato il documentario. Pur toccando le diverse parti della vita di Reeve, c’è una forte attenzione agli anni successivi all’incidente a cavallo che ha reso l’attore quadriplegico. È una storia molto emozionante, secondo i critici, anche perché dedica un approfondimento alla sua amicizia di lunga data con Robin Williams. Quando Reeve era in ospedale, Williams gli fece visita in veste di proctologo russo, e la star di Superman in seguito raccontò quanto l’atto di gentilezza lo avesse fatto sorridere per la prima volta dopo l’incidente. “Ho sempre pensato che se Chris fosse stato ancora in giro, Robin sarebbe ancora vivo”, ha detto Glenn Close del legame tra Reeve e Williams in Super/Man: The Christopher Reeve Story.

A questo punto speriamo che una distribuzione italiana riesca a portare il film nelle nostre sale anche solo per un’uscita speciale di qualche giorno!