Snowpiercer si avvicina al capolinea con il nuovo trailer della quarta stagione

Dopo anni di attesa e un cambio di scenario, manca solo un mese all’ultima corsa di Snowpiercer su AMC e AMC+. Con così poco tempo a disposizione prima della stagione 4, è stato presentato un nuovo trailer che offre uno sguardo più completo su ciò che è in serbo per i passeggeri rimasti sul treno titolare con Melanie (Jennifer Connelly) e quelli partiti su Big Alice con Andre (Daveed Diggs). Nuove minacce e sfide attendono entrambe le parti al di là dei binari, mentre cercano finalmente di ricominciare da capo con Wilford (Sean Bean) per ora fuori dai giochi.

Sviluppato da Josh Friedman e Graeme Manson sulla base delle graphic novel di Jacques Lob e Jean-Marc Rochette e del film originale di Bong Joon-Ho, Snowpiercer segue gli sforzi dei passeggeri del treno, i resti dell’umanità dopo che il mondo è diventato una landa desolata e ghiacciata, per sopravvivere alle lotte politiche e sociali all’interno dei suoi 1.001 vagoni. La terza stagione ha visto finalmente Melanie e Andre strappare il controllo a Wilford, ma hanno ancora delle domande da fare sul mondo esterno. Andre e i suoi passeggeri si sono impegnati in un viaggio rischioso verso New Eden, il nuovo luogo caldo della Terra, dove sono finalmente riusciti a stabilire un nuovo insediamento sulla superficie, ma le sfide attendono ancora i sopravvissuti. A bordo dello Snowpiercer, tuttavia, resta da stabilire chi abbia lanciato il misterioso missile nel finale di stagione, da dove provenga e perché sia stato lanciato.

All’inizio di giugno, Collider ha potuto condividere uno sneak peek esteso del primo episodio, intitolato “Snakes in the Garden“, che anticipava una minaccia imprevista che attende l’equipaggio di Melanie quando Till (Mickey Sumner) e Ben (Iddo Goldberg) si imbarcano in una spedizione oltre il treno. La première si svolge nove mesi dopo che Snowpiercer e Big Alice hanno preso strade diverse, riprendendo Melanie e la sua compagnia mentre si occupano del Motore Eterno e osservano l’ambiente circostante. Nel frattempo, New Eden si trova in un periodo di incertezza, poiché Andre e la sua gente sono perseguitati da nuovi nemici provenienti dalle lande innevate. Insieme, sono costretti ad affrontare la dura realtà se vogliono avere una speranza di far sopravvivere l’insediamento alla stagione.

Snowpiercer porta a bordo alcuni nuovi talenti

Oltre ai membri del cast che ritornano, tra cui Rowan Blanchard, Alison Wright, Katie McGuinness, Lena Hall, Sam Otto, Chelsea Harris, Mike O’Malley, Roberto Urbina e Sheila Vand, Snowpiercer accoglie alcuni nuovi nomi mentre i sopravvissuti si diffondono nel mondo. Tra questi, spiccano Clark Gregg e Michael Aronov, che sono saliti a bordo del film, beniamino della critica, con ruoli sconosciuti. Dato che è probabile che vengano introdotti nuovi personaggi come parte dei gruppi sconosciuti che si oppongono ai passeggeri di Snowpiercer, questi potrebbero riempire il vuoto lasciato da Wilford e diventare un’ultima minaccia da affrontare per i passeggeri. In ogni caso, l’ex allievo di Lost Paul Zbyszewski assumerà il ruolo di showrunner per la quarta stagione e guiderà la serie in quello che si preannuncia come un finale pieno di mistero.

La quarta stagione di Snowpiercer prenderà il via negli USA su AMC il 21 luglio e sarà trasmessa in streaming su AMC+. Le stagioni dalla 1 alla 3 sono già disponibili sulla piattaforma.

