Superman: James Gunn rivela a che punto è la lavorazione del film

Le riprese di Superman sono iniziate ufficialmente il 25 febbraio 2024, e il regista James Gunn ha oggi rivelato quanto delle riprese previste è stato già completato e poco più di un mese dall’inizio della lavorazione.

Su Threads, James Gunnha dichiarato che finora è stato completato solo il 18% della produzione. In base a questa percentuale, sembra che la produzione del film si protrarrà fino a tutta l’estate.

James Gunn ha recentemente rivelato che quest’anno salterà il San Diego Comic-Con (SDCC), che si svolge a luglio, perché sarà troppo impegnato nelle riprese di Superman.

Di recente, James Gunn è intervenuto anche su Threads per rispondere alle recenti voci secondo cui un sosia di Superman sotto forma di Bizarro o Ultraman sarebbe stato l’antagonista principale del film.

James Gunn ha dichiarato: “Il protagonista principale di Superman è, sorprendentemente, Superman. Il cattivo principale di Superman è, sorprendentemente, Lex Luthor. Non so da dove provengano tutte le voci che dicono che si tratta di qualcosa di diverso da questo. Ci sono così tante storie che escono ogni giorno che è difficile gestirle, e ogni volta che butto giù qualcosa gli sto dando attenzione. Quindi, ripeto, non credete a nulla se non lo vedete QUI (e perché mai dovreste voler sapere tutto prima che il film esca?“.

Superman, tutto quello che sappiamo sul film di James Gunn

Superman, scritto e diretto da James Gunn, non sarà un’altra storia sulle origini, ma il Clark Kent che incontriamo per la prima volta qui sarà un “giovane reporter” a Metropolis. Si prevede che abbia già incontrato Lois Lane e, potenzialmente, i suoi compagni eroi (Gunn ha detto che esistono già in questo mondo e che l’Uomo di domani non è il primo metaumano del DCU). Il casting ha portato alla scelta degli attori David Corenswet e Rachel Brosnahan come Clark Kent/Superman e Lois Lane. Nel casta anche Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nicholas Hoult e Nathan Fillion.

Il film è stato anche descritto come una “storia delle origini sul posto di lavoro“, suggerendo che una buona parte del film si concentrerà sull’identità civile di Superman, Clark Kent, che è un giornalista del Daily Planet. Secondo quanto riferito, Gunn ha consegnato la prima bozza della sua sceneggiatura prima dello sciopero degli sceneggiatori, ma ciò non significa che la produzione non subirà alcun impatto in futuro.

“Superman è il vero fondamento della nostra visione creativa per l’Universo DC. Non solo Superman è una parte iconica della tradizione DC, ma è anche uno dei personaggi preferiti dai lettori di fumetti, dagli spettatori dei film precedenti e dai fan di tutto il mondo”, ha detto Gunn durante l’annuncio della lista DCU. “Non vedo l’ora di presentare la nostra versione di Superman, che il pubblico potrà seguire e conoscere attraverso film, film d’animazione e giochi”. Il film uscirà nelle sale l’11 luglio 2025.