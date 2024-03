NEON ha presentato la prima clip dell’imminente film horror religioso Immaculate, che presenta un jump scare piuttosto efficace.

Lo sneak peek mostra il personaggio di Sydney Sweeney (Euphoria, Madame Web) , Cecilia, in una cabina per il confessionale, ma il prete che dovrebbe confessarla non è esattamente reattivo. Dopo qualche secondo di silenzio teso, qualcuno – o qualcosa – afferra la giovane suora da dietro e la tira attraverso il muro.

“Nel nostro film, il terrore riguarda qualcosa di molto reale e profondo, personale e crudo”, ha dichiarato il regista Michael Mohan a Total Film in una recente intervista. “Gli ultimi due minuti di questo film sono l’interpretazione più scatenata che Sydney abbia mai dato. La inserisce a pieno titolo nel pantheon delle scream queen. Senza dubbio“.

Sydney Sweeney interpreta Cecilia, “una donna di fede devota a cui viene offerto un nuovo ruolo in un illustre convento italiano. Ma il suo caloroso benvenuto nella campagna europea viene presto interrotto quando Cecilia scopre che la sua nuova casa nasconde alcuni oscuri e terrificanti segreti“.

Il trailer precedentemente rilasciato mostra Cecilia che si ammala e gli esami ospedalieri confermano che è incinta. Seguono molte immagini sanguinose e inquietanti, mentre siamo portati a credere che la giovane donna abbia concepito immacolatamente. Guardate la clip di seguito:

Jonathan Davino per la Fifty-Fifty Films ha prodotto Immaculate con Sydney Sweeney, insieme a David Bernad della Middle Child Pictures, che ha sviluppato il progetto con l’attrice dopo il loro lavoro insieme in The White Lotus. Teddy Schwarzman e Michael Heimler hanno prodotto per la Black Bear, che ha finanziato interamente e rappresentato i diritti di vendita internazionali. John Friedberg e Christopher Casanova della Black Bear sono stati produttori esecutivi, insieme a Will Greenfield.