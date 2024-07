Sydney Sweeney sarebbe in lizza per interpretare un Jedi nel prossimo progetto di STAR WARS

Nonostante la pessima performance critica e commerciale di Madame Web, la stella di Sydney Sweeney rimane in ascesa. L’attrice di Euphoria ha impressionato in Anyone But You e Immaculate e ha in cantiere diversi progetti di alto profilo, tra cui il remake di Barbarella.

Per mesi si sono rincorse voci sul fatto che Sydney Sweeney potesse andare in una Galassia molto, molto lontana per un progetto di Star Wars. Ora, l’informatore @MyTimeToShineH ha affermato che l’attrice è stata scelta per interpretare un Jedi.

Dove potremmo vedere Sydney Sweeney?

Ci risulta difficile credere che l’attrice prenda in considerazione un ritorno alla televisione, quindi è probabile che si tratti di un ruolo cinematografico. Guardando al futuro, il sequel dei sequel guidato da Daisy Ridley, l’evento crossover di Dave Filoni e la storia del Primo Jedi di James Mangold sono tutti in cantiere come uscite nelle sale.

The Mandalorian e Grogu saranno i primi, naturalmente, e si dice che anche Rogue Squadron di Patty Jenkins sia ancora in cantiere. Sydney Sweeney potrebbe rientrare in ognuno di questi film, anche se riteniamo che il ruolo di Mara Jade – l’ex Primo Cavaliere dell’Imperatore e moglie di Luke Skywalker nell’Universo Espanso – sarebbe piuttosto eccitante se finalmente facesse il suo atteso debutto in live-action nell’era Disney di Star Wars.

Lo scooper ribadisce anche le affermazioni passate secondo cui l’attrice sarebbe in trattative per interpretare un altro supereroe, riferendosi probabilmente a Blonde Phantom o alla Gatta Nera di Spider-Man 4. Si aggiunge inoltre che la Lucasfilm desidera che Tony Gilroy e Beau Willimon, interpreti di Andor, lavorino ad altri progetti di Star Wars una volta che la serie terminerà la sua seconda stagione l’anno prossimo.

“Beh, voglio sottolineare la cronologia dei progetti e spiegare alcune cose… Madame Web è stato il mio primo progetto in studio in cui sono stata scritturata”, ha detto Sweeney a proposito del suo primo ruolo in un blockbuster. “Sono molto grato alla Sony perché è stata una pietra miliare per me. Mentre lo giravo, stavo costruendo i pacchetti per Immaculate e Anyone But You”

“Poi ho preso Anyone But You quando ho messo insieme il pitch e ho chiamato la Sony dicendo: ‘Ehi, abbiamo questo film che stiamo girando insieme… costruiamo un rapporto'”, ha aggiunto. “È così che Anyone But You è stato realizzato e non sarei mai stata in grado di farlo senza Madame Web”.

Sydney Sweeney ha poi sottolineato di essere contenta di aver realizzato un progetto che i suoi cugini più piccoli potessero guardare su e ha ammesso: “È così difficile non poter essere pienamente coinvolti. Ero un attore”.