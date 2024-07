Deadpool & Wolverine: svelata la scena post credits del film? [SPOILER]

Manca ormai meno di un mese all’uscita nelle sale di Deadpool & Wolverine e, con le proiezioni per la stampa che sicuramente inizieranno a breve, è molto probabile che presto inizieremo a vedere gli spoiler in rete.

I Marvel Studios possono contrastare questo fenomeno prendendo spunto da Spider-Man: No Way Home; per quel film del 2021, alla stampa sono stati mostrati solo i primi 37 minuti del film, mentre le proiezioni complete a scopo di recensione hanno avuto luogo solo il giorno prima dell’uscita nelle sale.

Ad ogni modo, ora abbiamo notizie sulla scena post-credits di Deadpool & Wolverine e su ciò che non vedremo.

Chi vedremo nella scena post credits di Deadpool & Wolverine?

Il tutto è iniziato con la condivisione da parte di Devin Faraci di un’assurda affermazione secondo cui Robert Downey Jr. sarebbe stato preso in considerazione per il ruolo del Dottor Destino nel MCU. La cosa non è andata in porto, anche se Daniel Richtman ha poi aggiunto: “Volevano anche che [Downey Jr.] facesse un cameo in Deadpool & Wolverine, in particolare in una scena post-credits, ma non ha funzionato”.

Poi ha aggiunto: “Doveva servire sia come preparazione per [Avengers:] Secret Wars, sia come conclusione di un’altra scena che è ancora presente nel film, che non spoilero”.

Cryptic HD QUALITY è intervenuto subito rivelando: “Fondamentalmente, la [scena post-credits] non è strabiliante. Non prepara nulla. Questo film è contenuto in sé e non ha bisogno di essere rivisto per capire qualcosa, come ha dichiarato lo stesso Shawn [Levy]. Tuttavia, in futuro ci saranno sicuramente degli sviluppi”.

In altre parole, se un tempo si pensava a un grande cameo per preparare il terreno per il futuro, ora non è più così. È bene sapere che dobbiamo moderare le aspettative, perché qualsiasi cosa che vada oltre un divertente stinger sarà ora una piacevole sorpresa.

Tutto quello che sappiamo su Deadpool & Wolverine

Deadpool & Wolverine riunisce il protagonista Ryan Reynolds con Shawn Levy, regista di Free Guy e The Adam Project, che ha firmato la regia dell’atteso progetto. Hugh Jackman uscirà finalmente dal suo pensionamento da supereroi per riprendere il ruolo di Wolverine. Sebbene i dettagli ufficiali della storia di Deadpool & Wolverine, con protagonista Ryan Reynolds, non siano infatti ancora stati rivelati, si presume che la trama riguarderà il Multiverso. Il modo più semplice per i Marvel Studios di unire la serie di film di Deadpool – l’unica parte del franchise degli X-Men sopravvissuta all’acquisizione della Fox da parte della Disney – è stabilire che i film di Reynolds si siano svolti in un universo diverso.

Ciò preserva i film degli X-Men della Fox nel loro universo, consentendo al contempo a Deadpool e Wolverine, di nuovo interpretato da Hugh Jackman, viaggiare nell’universo principale dell’MCU. Nel film saranno poi presenti anche personaggi presenti nei primi due film di Deadpool, come Colossus e Testata Mutante Negasonica. Da tempo, però, si vocifera che anche altri X-Men possano fare la loro comparsa nel film, come anche alcuni altri supereroi della Marvel comparsi sul grande schermo nei primi anni Duemila, in particolare il Daredevil di Ben Affleck.

Una voce recente afferma che anche Liev Schreiber sia presente riprendendo il suo ruolo Sabretooth. Di certo, Morena Baccarin (Vanessa), Karan Soni (Dopinder), Leslie Uggams (Blind Al), Rob Delaney (Peter) e Shioli Kutsuna (Yukio) torneranno tutti nei panni dei rispettivi personaggi, e a loro si uniranno i nuovi arrivati in franchising Emma Corrin (The Crown) e Matthew Macfadyen (Succession), i cui ruoli sono ancora segreti. Un recente report afferma inoltre che la TVA di Loki, incluso l’agente Mobius (Owen Wilson) e Miss Minutes, saranno coinvolti nel film. Deadpool & Wolverine uscirà nei cinema il 26 luglio 2024.