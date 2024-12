Taika Waititi sulle accude rivoltegli dai fan di aver rovinato Thor: “Cosa… Di nuovo?”

Thor: The Dark World dei Marvel Studios è generalmente considerato uno dei punti bassi del MCU, quindi si può ben dire che all’epoca di Thor: Ragnarok, non si potesse scendere più in basso. Eppure molti fan erano preoccupati che Taika Waititi avrebbe “rovinato” il personaggio quando è stato arruolato per dirigere il terzo film.

Ironicamente, il terzo capitolo è ora ampiamente considerato il miglior film di Thor, ma Taika Waititi ricorda la reazione negativa online quando è stato annunciato come regista del film. “Quello mi ha davvero catapultato nella nerdsfera, se vogliamo”, ha ricordato il regista durante una nuova intervista video con Entertainment Weekly. “Stavo vivendo una vita davvero bella e pacifica, e non appena l’ho fatto, beh, ragazzi, i nerd sono venuti a prendermi. Hanno detto, ‘Questo tizio rovinerà tutto. Rovinerà Thor!'”

“È come, ‘Cosa, vuoi dire di nuovo?'” ha aggiunto. “E loro erano tipo, ‘Rovinerà tutto per tutti, Thor è così figo!’ E ho detto loro su Twitter, prima di lasciarlo, ‘Non sapete cosa volete finché non ve lo do io.'” Thor: Ragnarok è stato molto ben accolto, ma il film successivo di Waititi su Thor… non così tanto.

Mentre Ragnarök ha iniettato un po’ di umorismo nel franchise e nell’eroe asgardiano, per molti Thor: Love and Thunder ha esagerato con la frivolezza. Mentre il film era spesso divertente, la percezione sembra essere che un eccessivo affidamento sulla commedia abbia compensato gli elementi più drammatici della storia, e alcuni hanno trovato difficile prendere sul serio il sequel a qualsiasi livello.

Il regista di Jojo Rabbit non ha menzionato la risposta a Love and Thunder (che ha avuto un buon successo al botteghino), scegliendo invece di notare alcuni aspetti positivi. “Una delle cose che preferisco di questo è che amo così tanto Natalie [Portman]. E anche Christian Bale. Voglio dire, è Christian Bale. E anche i Guns N’ Roses, un sacco di canzoni. In realtà ho incontrato Axl Rose una volta. Aveva un sacco di storie da raccontare, che non condividerò.”

Si vocifera che la Marvel stia sviluppando un quinto film di Thor, ma Waititi ha confermato che non tornerà a dirigere.