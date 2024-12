Creature Commandos è una “introduzione soft” al nuovo universo DC, afferma James Gunn: “Possiamo creare qualcosa di violento e sessuale”

A metà del 2022, i dirigenti di quella che all’epoca si chiamava HBO Max contattarono James Gunn per realizzare un’altra serie adattata dai fumetti DC, dopo il suo successo “Peacemaker“. La sua prima idea: uno spettacolo animato liberamente ispirato ai personaggi dei fumetti DC noti come Creature Commandos, ovvero un gruppo di mostri riuniti in una squadra di operazioni segrete incaricata di eliminare il nemico con qualsiasi mezzo necessario. Gunn scrisse la prima stagione di sette episodi in poche settimane su specifica, e poi il CEO della Warner Bros. Discovery David Zaslav assunse Gunn e il produttore esecutivo di “Peacemaker” Peter Safran per dirigere i DC Studios e rilanciare l’universo DC.

“E io dissi, ‘Oh, so a cosa posso dare il via libera!'”, dice Gunn ridendo. Due anni dopo, la serie allegramente TV-MA “Creature Commandos“, che debutterà su Max il 5 dicembre, fungerà da antipasto per il nuovo DCU, prima che il lungometraggio di Gunn “Superman” fornisca la portata principale quando debutterà a luglio 2025. Come co-direttore dello studio, Gunn vede la serie come un modo per stabilire sia la sua filosofia creativa complessiva per il DCU sia come intende costruire il suo più ampio panorama narrativo.

Powered by

“Mi piaceva semplicemente l’idea di un’introduzione soft al nostro universo in cui esistono metaumani, mostri, magia ed esistono situazioni politiche incredibilmente complicate”, dice Gunn. “E vediamo com’è il mondo della DCU attraverso una prospettiva animata in cui creare un campo di battaglia costa tanto quanto creare una cucina, beh, non esattamente, ma non così diverso da come sarebbe in un film”.

Lavorare nell’animazione ha anche dato a Gunn la libertà di rendere lo spettacolo violento e sessuale come qualsiasi cosa abbia fatto in live action, ad esempio, il dottor Phosphorus (doppiato da Alan Tudyk) non ci pensa due volte a usare la sua pelle radioattiva per sciogliere la faccia dei suoi nemici e più personaggi si spogliano per rapporti sessuali entusiasti. Ma Gunn avverte che questo tipo di eccitante superamento dei limiti non farà parte di ogni progetto dei DC Studios.

“Una delle cose principali che voglio stabilire è che puoi fare qualsiasi cosa ai DC Studios”, dice. “Possiamo realizzare un’offerta completa per famiglie. Possiamo fare qualcosa che sia per un pubblico generico, come “Superman”. Possiamo fare qualcosa di violento e sessuale, come questo, che non pensavo fosse così violento e sessuale; “Peacemaker” è sia più violento che più sessuale, ma voglio che ogni progetto abbia una sua voce. Non si tratta di creare un mondo in cui tutto è sesso e violenza. Si tratta di creare un mondo in cui possiamo raccontare la storia di, sai, un tipo di personaggio in generi diversi”.

Tutto quello che sappiamo su Creature Commandos

La serie animata Creature Commandos, composta da 7 episodi, sarà trasmessa in streaming su Max e avrà come protagonisti David Harbour nel ruolo di Eric Frankenstein/Mostro di Frankenstein, Indira Varma nel ruolo della Sposa, Maria Bakalova di Guardiani della Galassia Vol. 3 nel ruolo della Principessa Ilana Rostovic, Zoe Chao nel ruolo della Dott.ssa Nina Mazursky, Alan Tudyk nel ruolo del Dottor Phosphorus, Sean Gunn nel ruolo di Weasel e Frank Grillo nel ruolo di Rick Flag Senior.

Steve Agee riprenderà il suo ruolo di Peacemaker, John Economos. È prevista anche la partecipazione di Viola Davis nel ruolo di Amanda Waller. Recentemente James Gunn ha rivelato di considerare La sposa di Indira Varma come il personaggio principale della serie. Ha anche aggiunto che non sta dirigendo alcun episodio, ma ha diretto le sessioni di registrazione di ciascun attore.