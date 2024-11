The Batman: lo spin-off su Catwoman NON è in sviluppo

Nonostante Selina Kyle sia stata menzionata nell’episodio finale di The Penguin, sembra che non ci siano piani attuali per un’altra serie spin-off di The Batman incentrata sulla versione di Zoë Kravitz del nemico felino del Cavaliere Oscuro.

In “A Great or Little Thing”, Sofia Falcone viene rimandata ad Arkham dopo che Oz Cobb organizza il suo arresto. Nonostante inizialmente sembri rassegnata a un futuro cupo dietro le sbarre, a Sofia viene dato un barlume di speranza sotto forma di una lettera dalla sorellastra, Selina Kyle. Il contenuto della lettera non è stato divulgato, ma il sorriso sul volto di Sofia suggerisce che Catwoman potrebbe averle suggerito di fare squadra.

Selina Kyle farà squadra con Sofia Falcone?

“Alla fine, volevo lasciare a Sofia un po’ di speranza”, ha detto la showrunner Lauren LeFranc a The Wrap in una recente intervista. “Il nostro show è una tragedia e la sua fine, penso, dovrebbe sembrare tragica. L’intero arco narrativo del nostro show è stato incentrato molto su come non si senta legata alla sua famiglia, e su come la sua famiglia l’abbia tradita, e non abbia nessuno, e si senta completamente sola, e alla fine, con la lettera di Selina Kyle, ci rendiamo conto che non è completamente sola, e che in realtà ha una famiglia là fuori di cui non era a conoscenza, e forse potrebbe esserci qualche speranza per una futura connessione”.

Il CEO e presidente di HBO e Max Casey Bloys ha ora confermato che sono previsti altri spin-off, ma uno show su Catwoman non sarà uno di questi. “Ci siamo fatti principalmente queste domande: c’è un’altra storia con The Penguin?” dice Bloys a TV Line. “Devo lasciarlo preparare e far partire quel film. Ma [Matt e Lauren LeFranc, showrunner di Penguin] lavorano davvero bene insieme, quindi spero che trovino qualcosa che ritengono eccitante”.

Un aggiornamento deludente per i fan di Catwoman, ma siamo sicuri di incontrare le figlie di Carmine Falcone in The Batman – Parte II di Matt Reeves.