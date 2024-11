Thunderbolts*: David Harbour ha rivelato chi è REALMENTE il “Bob” di Lewis Pullman

Come Mysterio che segretamente è un cattivo in Spider-Man: Far From Home e “Agnes” chiaramente pensata come copertura per Agatha Harkness in WandaVision, ogni fan dei fumetti sa che il “Bob” di Lewis Pullman in Thunderbolts* è in realtà The Sentry.

Nonostante abbia mostrato il logo del personaggio nel teaser trailer del film, i Marvel Studios continuano a identificare il personaggio di Pullman solo come Bob e l’attore si è rifiutato categoricamente di rivelare se interpreta The Sentry nelle interviste. Ora, il gatto è ufficialmente fuori dal cappello per gentile concessione dell’interprete di Red Guardian David Harbour.

Parlando al D23 Brazil lo scorso fine settimana, alla star di Stranger Things è stato chiesto della relazione del super soldato con Bob e ha risposto: “Sì, non credo che sappia cosa farsene. Voglio dire, di nuovo, dovremo vedere come si sviluppa la storia. Non credo che sappiate ancora molto di Bob/Sentry, quindi dovrete vedere cosa diventerà in questo film. Non voglio rivelare troppo.”

Sebbene Harbour si sia lasciato sfuggire questa grande rivelazione, in realtà non è uno spoiler, ma parleremo più di conferma. I Marvel Studios si stanno divertendo a giocare con il mistero e l’intrigo che circondano Bob, ma è probabile che lo facciano per attrarre il pubblico in generale piuttosto che i fan accaniti dei fumetti.

Tutto quello che c’è da sapere su Thunderbolts*

Diretto da Jake Schreier (Paper Towns), il cast di Thunderbolts* comprende Sebastian Stan nel ruolo di Bucky Barnes, Hannah John-Kamen nel ruolo di Ava Starr alias Ghost, Wyatt Russell nel ruolo di John Walker, David Harbour nel ruolo di Alexei Shostakov alias Red Guardian, Olga Kurylenko nel ruolo di Antonia Dreykov alias Taskmaster, Harrison Ford nel ruolo del Generale Thaddeus ‘Thunderbolt’ Ross e Lewis Pullman nel ruolo di Bob alias Sentry.

Florence Pugh riprende il ruolo di Yelena Belova, sorella di Vedova Nera (e una delle parti migliori della serie Marvel Disney+ Occhio di Falco). Inoltre, Julia Louis-Dreyfus interpreta Valentina Allegra de Fontaine, con Geraldine Viswanathan nei panni di Mel, la sua assistente (che sostituisce una Ayo Edebri estremamente impegnata e piena di impegni).

Lo sceneggiatore di Black Widow e Thor: Ragnarok Eric Pearson si unisce agli sceneggiatori di Beef Lee Sung Jin e Joanna Calo. Un trailer è stato mostrato a porte chiuse al San Diego Comic-Con. Thunderbolts* arriverà nelle sale il 5 maggio 2025, in ritardo rispetto alla precedente data di uscita del 20 dicembre 2024 a causa degli scioperi della WGA e della SAG-AFTRA. Nel frattempo, restate aggiornati sul MCU con la nostra guida alla storia della Fase 5 della Marvel e con uno sguardo a ciò che deve ancora venire nella Fase 6 della Marvel.