L’attore di Din Djarin, Brendan Wayne, ha condiviso un aggiornamento su The Mandalorian & Grogu, in particolare sulla sceneggiatura del prossimo film di Star Wars. Annunciato all’inizio dell’anno, The Mandalorian & Grogu vedrà il Mandalorian Din Djarin di Pedro Pascal e il suo nuovo apprendista Grogu riportare Star Wars al cinema per la prima volta dopo Star Wars: L’ascesa di Skywalker del 2019. Non si sa molto della storia in sé, né se sostituirà la quarta stagione di The Mandalorian già confermata, ma ora Wayne ha un nuovo entusiasmante aggiornamento sulla sceneggiatura da condividere.

In un’intervista al Chatooine Show, all’attore è stato infatti chiesto se sa qualcosa del film, e lui risponde sfacciatamente: “So tutto di questo film“. Quando gli viene chiesto di rivelare se la sceneggiatura è già stata scritta, Wayne insiste: “Non avrebbero potuto dare il via libera a qualcosa senza una sceneggiatura!“. Aggiunge poi ulteriori dettagli su ciò che gli spettatori possono aspettarsi dal regista e scrittore Jon Favreau, nonché da Dave Filoni, con la sceneggiatura del film in arrivo.

“Ti dirò, onestamente, che Jon Favreau non lo farebbe mai. Capisco che la produzione, come lo studio, abbia detto: “Ehi, stai facendo un film e non la quarta stagione?”. Se è così che è andata. È giusto, perché è nel loro interesse. Guadagnano di più con un film, non è neanche lontanamente paragonabile. Non ci si avvicina nemmeno! Ma Jon ama e onora tutto ciò che fa, ma in particolare Star Wars, perché per lui ha un significato che va oltre questo momento. Non farebbe mai una cosa a metà. È troppo importante per lui. E Dave Filoni non lo permetterebbe mai“.

Wayne ha anche condiviso ciò che ha sentito in termini di quando The Mandalorian & Grogu entrerà in produzione. Sono circolate diverse notizie secondo cui la produzione inizierà a metà giugno, anche se non è ancora arrivata alcuna conferma ufficiale – fino ad ora, a quanto pare. Quando gli è stato chiesto se il film entrerà in produzione a giugno, Wayne ha risposto che la tempistica sembra corretta. “Da quello che ho sentito, e che continuo a leggere ovunque, è a giugno. Credo che Jon Favreau abbia detto giugno“.

The Mandalorian & Grogu inizierà la produzione quest’estate a Los Angeles. Jon Favreau è produttore esecutivo insieme a Filoni e Kennedy, che ha descritto la “nuova storia” come “perfetta per il grande schermo”. Con Pedro Pascal nel ruolo del cacciatore di taglie con l’elmetto Din Djarin, The Mandalorian ha segnato la prima serie televisiva di Star Wars in live-action quando è stata lanciata su Disney+ nel novembre 2019. Nel 2023 è andata in onda la terza stagione, che si è conclusa con l’insediamento di Din e Grogu – il suo apprendista mandaloriano e figlio adottivo – sul pianeta Nevarro, un tempo privo di vegetazione.

È lì che Din diventa un sicario della neonata Nuova Repubblica, stringendo un patto con il Capitano Carson Teva (Paul Sun-Hyung Lee), ranger di Adelphi, per dare la caccia ai resti imperiali ancora fedeli all’Impero caduto. “Sono entusiasta di quello che stiamo facendo in questo momento, ma il film, credo, sarà grandioso“, ha dichiarato recentemente Filoni, sceneggiatore, regista e produttore di The Mandalorian, a ET. “Con Jon al timone, sarà fantastico, e lui ha studiato così bene Star Wars ora, quindi ha una grande stenografia e amo collaborare con lui. Sono entusiasta di condividere il futuro di quello che stiamo facendo“.