Dopo essersi messa in luce con un breve ma memorabile ruolo in Il cavaliere oscuro – Il ritorno, da allora Juno Temple ha rubato la scena in ogni suo ruolo, da Fargo a Ted Lasso (quest’ultimo le è valso tre nomination ai Primetime Emmy Award). Tuttavia, il suo ruolo cinematografico più importante sarà quello in Venom 3, in uscita a ottobre. Non si sa ancora chi interpreterà l’attrice, anche se i fan sperano che possa trasformarsi nel mostruoso Scream, un personaggio che è stato presentato per la prima volta nel film Venom del 2018.

Parlando con Josh Horowitz, a Temple è stato chiesto come è stato lavorare con Tom Hardy nell’adattamento dei fumetti Marvel Comics. “In realtà è stato, di nuovo, non voglio mentire… forse ho messo piede su un set più grande persino del film di Batman in cui ho recitato“, ha spiegato l’attrice. “Questo set è stato pazzesco. La creatività che c’era dietro… prima di tutto, entri lì dentro e pensi: ‘Wow, oh mio Dio, è davvero grande’“.

“Tom è un grande fan di Venom e del rapporto tra Eddie e Venom. È così entusiasta di raccontare questa storia ed è così entusiasta di avere altre persone che ne fanno parte“, ha continuato Temple. “Si sente come un bambino al primo giorno di scuola. È un’energia piuttosto buona per iniziare un lavoro, perché è intimidatoria, ma quando hai Venom stesso eccitato e nervoso come te, perché tutti voi ci tenete, ti fa sentire come ‘Ah, sono nel posto giusto!’“.

L’attrice ha poi parlato della collaborazione con Hardy e con lo scrittore/regista Kelly Marcel e, pur scegliendo con cura le parole, la Temple è sembrata accennare con forza alla presenza di un pizzico di realtà nel suo ruolo fantastico. “Voglio dire, erano così comunicativi. Se avevi qualche domanda, era facile risolverla. È difficile perché non so come rispondere a queste cose senza fare qualcosa che potrebbe farmi tagliare fuori dal film! Devo dire che devi essere consapevole di dove il tuo personaggio si inserisce nel mondo e di dove si inserirà alla fine del film nel mondo… è come qualsiasi altro lavoro“.

“Vuoi che il mondo sembri che il pubblico si perda in esso“, ha aggiunto. “Vuoi che sembri reale anche se può essere potenzialmente fantastico. Alcune cose che accadono in Venom potrebbero essere vere“. Per quanto riguarda il suo ruolo ancora segreto, la Temple ha detto semplicemente: “Sono brava a mantenere i segreti. Penso che i segreti siano importanti da preservare“.

Venom 3 segue i successi al botteghino consecutivi di Venom: La furia di Carnage del 2021 (502 milioni di dollari a livello globale) e Venom del 2018 (856 milioni di dollari a livello globale). Kelly Marcel, che ha scritto i primi due film, dirigerà e scriverà il trequel.

Tom Hardy ha menzionato Marcel nel suo post, scrivendo “Voglio menzionare molto brevemente quanto sia orgoglioso della mia regista, compagna di sceneggiatura e cara amica Kelly Marcel. Vederti prendere il timone di questo film mi riempie di orgoglio, è un onore. Fidati del tuo istinto, il tuo istinto è sempre perfetto. Prima classe: ti appoggio.”

A parte il ritorno di Tom Hardy nei panni del giornalista Eddie Brock e del suo inconsapevole aiutante e parassita Venom, la trama del terzo capitolo è stata tenuta nascosta. Juno Temple e Chiwetel Ejiofor si sono uniti al cast in ruoli non rivelati. Abbiamo visto l’ultima volta Venom/Eddie Brock nei titoli di coda di Spider-Man: No Way Home del 2021, ma non è chiaro quale dei personaggi dell’Universo Marvel di Sony – che include Morbius, Kraven the Hunter e Madame Web, tra gli altri – potrebbe comparire in Venom 3