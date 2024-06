Thunderbolts*: Julia Louis-Dreyfus afferma che il film è incentrato su una “storia umana”

In una recente intervista, la star di Thunderbolts* Julia Louis-Dreyfus ha confermato di aver terminato le riprese delle scene in cui interpreta l’intrigante Contessa Valentina Allegra de Fontaine, ma ha esitato a parlare del film in modo più dettagliato. Tuttavia, l’attrice è stata un po’ più disponibile parlando con il New York Times, suggerendo che Thunderbolts* potrebbe essere più incentrato sui personaggi di quanto ci si aspetta.

“È molto ben organizzato. Molto metodico. E non lo dico in senso negativo“, ha detto la Louis-Dreyfus parlando del suo periodo di lavoro nel team-up dei Marvel Studios. “In particolare in questo film, sono molto concentrati, francamente, sulla storia umana, che ci crediate o no. Stanno cercando di tornare alle loro radici, per così dire. E quindi si concentrano molto su questo aspetto. Stanno cercando di evitare il più possibile la CGI o altro, in modo che le acrobazie siano ovunque.

“E infatti ne ho dovute fare un paio“, afferma l’attrice di Thunderbolts*. Louis-Dreyfus ha rifiutato di rispondere a una domanda sulla possibilità di fare le sue acrobazie nell’intervista precedente, ma sembra che Val vedrà davvero un po’ di azione. “Lo sto facendo sembrare come se volassi in aria come Capitan America o altro, ma non è così”, ha aggiunto prima di chiarire: “È solo un’acrobazia molto, molto, molto, molto breve”.

Tutto quello che sappiamo su Thunderbolts*

Durante il panel dei Marvel Studios al D23 2022, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha svelato il cast del prossimo film Thunderbolts*, che sarà una squadra composta principalmente da supercriminali e antieroi. Comprende la Contessa Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus), Red Guardian (David Harbour), Ghost (Hannah Jon-Kamen), US Agent (Wyatt Russell), Taskmaster (Olga Kurylenko), Yelena Belova/Black Widow (Florence Pugh) e Il Soldato d’Inverno (Sebastian Stan). Secondo quanto appreso la contessa Valentina Allegra de Fontaine metterà insieme la squadra e potrebbe anche essere parzialmente responsabile della creazione di Sentry.

Harrison Ford – ammesso che sia ancora presente – sostituirà il defunto William Hurt nei panni di Thaddeus “Thunderbolt” Ross. Thunderbolts* è attualmente previsto nelle sale il 2 maggio 2025. Il film sarà diretto da Jake Schreier, la cui storia come regista non è estremamente ampia, avendo lavorato solo a Robot & Frank del 2012, Paper Towns del 2015 e alla versione filmata del 2021 di Chance the Rapper’s Magnificent Coloring World Tour.

