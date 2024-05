THUNDERBOLTS*: 7 indiscrezioni e spoiler da conoscere sul possibile film Marvel sui Dark Avengers

7 Il Creatore della Sentinella

Abbiamo incontrato per la prima volta Valentina Allegra de Fontaine in The Falcon and The Winter Soldier, quando ha arruolato John Walker come agente degli Stati Uniti. Da allora, il nuovo Nick Fury del MCU ha inviato Yelena Belova a distruggere Occhio di Falco e ha cercato di mettere le mani sul Vibranio del Wakanda.

In Thunderbolts*, il Direttore della CIA avrà messo insieme la sua squadra di super soldati. Tuttavia, non si è limitata a questo. Si dice che il cattivo del film sarà un cattivo creato da Val: la Sentinella! Immaginiamo che sarà il super soldato per eccellenza, ma che forse diventerà troppo potente o dovrà essere rinchiuso perché Robert Reynolds non era il destinatario previsto del siero.

Sembra che arriverà un momento in cui verrà rivelato lo status di Val come vero cattivo del film, ma cosa vuole esattamente? Beh, essere a capo della CIA non è abbastanza per lei, e arriveremo a ciò che vuole veramente un po’ più avanti…