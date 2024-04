Un mondo di vita, disponibile su Netflix in occasione della Giornata della Terra

La Giornata della Terra, che ricorre ogni 22 aprile come da istituzione da parte della Nazioni Unite, è l’occasione per celebrare quanto sia preziosa e allo stesso tempo fragile la vita sul nostro pianeta.

Al ricco catalogo di documentari sulla natura di Netflix si aggiunge la docuserie Un mondo di vita, che mostra agli spettatori, guidati dalla voce di Cate Blanchett nella versione originale, le creature straordinarie e gli ecosistemi grandi e piccoli che lavorano insieme per ricostruire e sostenere il nostro mondo vivente.

L’intenzione di questa docuserie è, come confermano gli autori James Honeyborne (produttore esecutivo) e Ben Roy (produttore della serie), raccontare due storie: nel mondo tutto è connesso da una grande rete vivente; e l’attività umana e il cambiamento climatico stanno mettendo a rischio questa rete, con conseguenze che condizioneranno tutti noi.

“Spesso non mostriamo nei documentari che facciamo la prospettiva più ampia di come il mondo funziona come un’unica entità” secondo Honeyborne, “sapevamo, quindi, che il primo episodioavrebbe dovuto mostrare tutte queste incredibili connessioni da una parte all’altra del mondo. Il secondo episodio racconta come queste connessioni non siano solo intrecciate nello spazio, ma anche nel tempo. E poi nel terzo episodio esamineremo ciò che sta accadendo oggi, ovvero la rottura di queste connessioni globali. Il quarto episodio pieno di speranza esamina come possiamo riallacciare queste connessioni e quanto potenti possano essere queste creature nel ripristinare il mondo di cui abbiamo bisogno”.

Ben Roy afferma che “se noi siamo la prima generazione che effettivamente capisce questo concetto, e che è potenzialmente una delle ultime che può fare qualcosa al riguardo, è un momento importante”, concludendo che “se noi siamo in grado di comprendere il nostro ruolo, allora ciò potrebbe aiutarci a fare scelte migliori. Questo è ciò che stiamo provando a mostrare”.

La sostenibilità ambientale è una questione essenziale per Netflix, e la porta sullo schermo attraverso i molti titoli disponibili sul servizio:

dai documentari di Sir David Attenborough come Una vita sul nostro pianeta, Il nostro pianeta, La vita a colori e Superare i limiti: la scienza del nostro pianeta

come e ai documentari presentati da grandi ospiti di eccezione come Barack Obama (I parchi nazionali più belli del mondo), Morgan Freeman (La vita sul nostro pianeta) o Bryan Cranston , Andy Serkis , Pedro Pascal e David Harbour (Animal: il meraviglioso regno animale)

(I parchi nazionali più belli del mondo), (La vita sul nostro pianeta) o , , e (Animal: il meraviglioso regno animale) alle storie di finzione ma con un occhio di riguardo all’attualità come Don’t Look Up

ai titoli per i più piccoli come Il mostro dei mari e Spirit Rangers – I guardiani del parco

e fino ai titoli vincitori di Premi Oscar come Il mio amico in fondo al mare e Raghu, il piccolo elefante.