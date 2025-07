Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland afferma che il film sarà realizzato “alla vecchia maniera”

Tom Holland ha recentemente parlato con “Flip Your Wig” e ha anticipato che Spider-Man: Brand New Day adotterà uno stile cinematografico “vecchia maniera”, un enorme cambiamento di ritmo rispetto a Spider-Man: No Way Home. Il film, come noto, sarà diretto dal regista di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, Destin Daniel Cretton, a differenza dei tre precedenti film di Spider-Man con Holland, diretti invece da Jon Watts.

“Sono ovviamente al settimo cielo e molto emozionato”, ha detto Holland riguardo al ritorno nella serie dedicata al supereroe. “Interpretare Spider-Man è come uscire con un vecchio amico, e penso che nell’ultimo film fossimo davvero limitati in quello che potevamo fare a causa del COVID. Abbiamo girato l’intero film in studio. Ora ci orienteremo davvero verso il cinema vecchio stile e gireremo in location reali, motivo per cui inizieremo a Glasgow. Useremo le strade di Glasgow per questo enorme set che stiamo allestendo”.

“Sarà come realizzare di nuovo Homecoming”, ha continuato. “È passato così tanto tempo dall’ultima volta che mi sembra quasi una boccata d’aria fresca. Penso che i fan saranno al settimo cielo con quello che stiamo preparando”. Holland aveva già anticipato Spider-Man: Brand New Day all’inizio di quest’anno al Cinema-Con, dove aveva descritto il prossimo film tratto dal fumetto come un “nuovo inizio”.

“So che vi abbiamo lasciato con un enorme colpo di scena alla fine di ‘No Way Home’, dove Peter Parker ha sacrificato la sua identità per salvare le persone che ama di più al mondo”, ha detto l’attore in quell’occasione. “Quindi, ‘Spider-Man: Brand New Day’ è un nuovo inizio. È esattamente questo. È tutto ciò che posso dire. È tutto ciò che mi è stato permesso di dire, e ho superato da tempo la fase in cui potevo rivelare spoiler. Quindi non preoccupatevi: oggi non lo farò”.

Quello che sappiamo su Spider-Man: Brand New Day

Ad oggi, una sinossi generica del film è emersa all’inizio di quest’anno, anche se non è chiaro quanto sia accurata.

Dopo gli eventi di Doomsday, Peter Parker è determinato a condurre una vita normale e a concentrarsi sul college, allontanandosi dalle sue responsabilità di Spider-Man. Tuttavia, la pace è di breve durata quando emerge una nuova minaccia mortale, che mette in pericolo i suoi amici e costringe Peter a riconsiderare la sua promessa. Con la posta in gioco più alta che mai, Peter torna a malincuore alla sua identità di Spider-Man e si ritrova a dover collaborare con un improbabile alleato per proteggere coloro che ama.

L’improbabile alleato potrebbe dunque essere il The Punisher di Jon Bernthal – recentemente annunciato come parte del film – in una situazione già vista in precedenti film Marvel dove gli eroi si vedono inizialmente come antagonisti l’uno dell’altro salvo poi allearsi contro la vera minaccia di turno.