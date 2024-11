Voltron: Sterling K. Brown, Rita Ora e John Kim nel cast del live action

Sterling K. Brown, Rita Ora e John Kim sono stati scelti per il film Voltron di Amazon MGM Studios, unendosi alle star precedentemente annunciate Daniel Quinn-Toye e Henry Cavill. Rawson Marshall Thurber dirigerà il film da una sceneggiatura che ha scritto con Ellen Shanman. Thurber ha recentemente scritto e diretto il film d’azione del 2021 di Netflix “Red Notice” con Dwayne Johnson, Ryan Reynolds e Gal Gadot, e “Skyscraper” del 2018, sempre con Johnson protagonista.

Thurber ha condiviso un videomessaggio con i fan di Voltron durante il VoltCon in cui ha detto: “Voglio assicurarmi che rimaniamo fedeli al cuore e allo spirito di Voltron. In questo film, introdurremo una generazione completamente nuova di piloti. Abbiamo reinventato Voltron per il mondo live-action, ma rimarremo fedeli a… quegli elementi iconici che amate, che amo io. E sono così emozionato di condividerlo con voi”.

C’è già una trama disponibile per il live action di Voltron?

I dettagli della trama sono tenuti strettamente riservati in questo momento. I produttori includono Todd Lieberman tramite Hidden Pictures, Bob Koplar, Thurber e David Hoberman di Hobie Films.