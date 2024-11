Warner Bros. stringe un accordo con il produttore di Parasite, CJ ENM, per sviluppare remake in lingua inglese e coreana

Warner Bros. Motion Picture Group ha stretto un accordo con CJ ENM, i finanziatori del film premio Oscar “Parasite” di Bong Joon Ho e dell’acclamato “Past Lives” di Celine Song, per sviluppare, finanziare e distribuire remake in lingua inglese e coreana dei film di entrambi gli studi.

Attraverso il nuovo accordo, Warner Bros. Motion Picture Group assumerà la guida dei remake in lingua inglese della libreria di CJ ENM, mentre CJ ENM guiderà gli adattamenti in lingua coreana dei film Warner Bros.

Powered by

Ogni studio sarà responsabile dello sviluppo e della produzione dei rispettivi remake, sebbene l’altra società fornirà un contributo sulle decisioni creative come lo sceneggiatore, il regista, il produttore, il cast e il budget del progetto. Warner Bros. Pictures fungerà da distributore globale per tutti i film, ad eccezione di CJ ENM che gestisce il lancio dei suoi remake in Corea del Sud, Vietnam, Indonesia e Turchia.

“Miky Lee, vicepresidente di CJ, e il team di CJ ENM hanno costruito una serie invidiabile di film nel corso della sua storia per diventare un produttore di punta del cinema coreano, con film che risuonano con il pubblico in tutto il mondo”, hanno affermato i co-presidenti e CEO di Warner Bros. Motion Picture Group, Michael De Luca e Pam Abdy. “Siamo entusiasti di avere l’opportunità di lavorare con CJ ENM mentre cerchiamo di espandere l’offerta di film di Warner Bros. Motion Picture Group in tutto il mondo”.

Il responsabile del settore cinematografico di CJ ENM, Jerry Kyoungboum Ko, ha aggiunto: “Warner Bros. ospita una biblioteca leggendaria che collega la Hollywood del passato e del presente ed è intrisa di eccellenza. Warner Bros. e CJ hanno costruito vaste biblioteche in Nord America e Asia, ciascuna a modo suo. Questa collaborazione ci consente di scoprire e rivitalizzare gemme nascoste, portando storie stimolanti al pubblico di oggi. È un meraviglioso privilegio essere partner di un marchio iconico che continua coraggiosamente a evolversi, creare e sostenere la narrazione al massimo livello”.

Warner Bros. ha più di 12.500 lungometraggi nel suo catalogo che vanno da “Casablanca”, “Un tram che si chiama Desiderio” e “Gioventù bruciata” a “Harry Potter” e “Barbie“. CJ è il più grande conglomerato di media e intrattenimento della Corea. Il suo catalogo di film include film in lingua coreana acclamati come “Past Lives“, “Parasite” e “The Handmaiden“.