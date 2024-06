Young Avengers: Wiccan e Hulkling potrebbero far parte del film

Sono ormai diversi anni che si parla di un film o di una serie televisiva sugli Young Avengers e il finale di The Marvels sembra finalmente anticipare il loro arrivo. Nelle scene finali del film, intatti, Ms. Marvel recluta Kate Bishop/Occhio di Falco in una squadra che si dice ha iniziato ad assemblare. In una nuova raccolta di indiscrezioni condivisa da The Cosmic Circus, Alex Perez sostiene ora che gli Young Avengers probabilmente arriveranno prima di film come Thor 5, suggerendo dunque che i Marvel Studios stanno finalmente facendo sul serio nel riunire questi eroi.

Per quanto riguarda la possibilità che il progetto unisca finalmente Wiccan e Hulkling, una coppia LGBTQ+ molto popolare nei fumetti, Perez sembra sicuro che accadrà. “Billy non è ancora il Wiccan. Ma siate pazienti“, stuzzica. “Mi aspetto che si incontrino nel prossimo film degli Young Avengers”. Sappiamo che incontreremo Billy Kaplan per la prima volta in Agatha All Along e, in un’altra parte di questo rapporto, si dice che il personaggio aprirà le porte all’esplorazione di “un lato più sconosciuto del MCU con le streghe e un’altra forma di magia” capace di influenzare i progetti futuri.

Per quanto riguarda gli altri eroi adolescenti dell’Universo Marvel, Perez afferma che al momento non ci sono piani per Cloak e Dagger o per i Runaways, personaggi che in passato sono stati protagonisti degli show in streaming della Marvel Television. Per quanto riguarda i possibili compagni di squadra, recentemente Iman Vellani – interprete di Ms Marvel, aveva dichiarato: “Ironheart sarebbe divertente. Vorrei anche dire Kid Loki, perché è l’unico che mi viene in mente. Beh, lui e Patriot, credo. E forse Billy e Tommy, anche se non sono ancora stati approfonditi nel MCU. Non vedo l’ora di vedere se una di queste storyline andrà avanti“.

Chi sono gli Young Avengers?

Gli Young Avengers debuttano nell’universo Marvel nel 2005 grazie ad Allan Heinberg e Jim Cheung, i quali danno vita a questo gruppo di supereroi adolescenti che ha un solo sogno: seguire le orme degli Eroi più potenti della Terra. Il team viene assemblato da Iron Lad, ossia Nathaniel Richards, figlio di Reed e Sue (alias Mr. Fantastic e Donna Invisibile) il quale aveva attraversato il flusso temporale nella speranza di prevenire sia un’apocalisse che il suo destino di diventare Kang. Ad oggi, un progetto su questo gruppo sembra sempre più probabile, dunque non resta che attendere maggiori notizie.