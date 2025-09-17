Scream 7: Matthew Lillard promette che “non rovinerà il franchise”

Diretto dallo sceneggiatore originale di Scream, Kevin Williamson, il prossimo capitolo della longeva saga horror – Scream 7 – vedrà ancora una volta protagonista Sidney Prescott, interpretata da Neve Campbell. Non è sempre stato così, tuttavia, poiché il film ha vissuto alcuni importanti sconvolgimenti nel 2023, quando Melissa Barrera è stata licenziata, spingendo sia Jenna Ortega che il regista originale Christopher Landon ad abbandonare il progetto.

Il cast di Scream 7 ora includerà, oltre a Campbell, Courteney Cox, David Arquette, Matthew Gooding e Jasmin Savoy Brown, tra gli altri. Durante una recente apparizione al Silver Scream Con, Matthew Lillard – altro membro del cast, già antagonista nel primo Scream – ha parlato di come è stato essere richiamato per questo film, rivelando che era una chiamata che aspettava da molto tempo. Per quanto riguarda il film stesso, l’attore giura che non “rovinerebbe la serie”.

“Ho ricevuto una chiamata da Kevin Williamson nel bel mezzo della giornata. Mi sono detto: ‘Devo rispondere a questa telefonata’. Ho risposto e abbiamo scambiato qualche parola. Mi ha chiesto: ‘Ti interessa tornare?’, ha raccontato Lillard. “E ho letteralmente pensato: ‘Ho aspettato questa chiamata per circa 20 anni’. Ero così emozionato. Ricordo esattamente dove mi trovavo. Ricordo esattamente l’ora del giorno. Ricordo cosa indossavo. Ho pensato: ‘Oh, mio Dio!’. Stavo facendo una passeggiata. È così strano, è come se questi momenti ti rimanessero impressi nella memoria.

“Sono entusiasta di essere tornato. Il film è fantastico e non vedo l’ora che la gente lo veda. Non rovinerà il franchise, questa è la buona notizia. Non credo proprio che lo farà!“, conclude l’attore. Come noto, il cast del prossimo film vedrà tornare diversi personaggi che si credevano morti, tra cui Dewey e Roman Bridger interpretato da Scott Foley. Stu Macher interpretato da Lillard sembrava essere stato ucciso nel primo Scream dopo che un televisore gli era caduto sulla testa, ma i fan hanno a lungo ipotizzato che fosse sopravvissuto in qualche modo.

Una delle domande principali che ci si pone riguardo a Scream 7 è dunque come torneranno Stu e gli altri personaggi. Personaggi come Stu e Dewey potrebbero rivelarsi vivi, per esempio, oppure potrebbero tornare sotto forma di visioni o durante una sequenza onirica. Ciò non sarebbe insolito, dato che Billy Loomis, interpretato da Skeet Ulrich, è tornato come visione per Sam Carpenter nei due episodi più recenti. Sarà dunque interessante scoprire in che modo questi personaggi torneranno, senza rendere il film ridicolo.

Cosa sappiamo di Scream 7?

Dopo mesi di attesa, è stato confermato che Scream 7 è ufficialmente in fase di sviluppo. Nel 2022, il franchise slasher preferito dai fan è stato ripreso sotto la guida del duo di registi Tyler Gillett e Matt Bettinelli-Olpin, che fanno parte del collettivo di cineasti noto come Radio Silence. I due hanno diretto sia Scream del 2022 che Scream VI di quest’anno, che è diventato il capitolo di maggior incasso del franchise a livello nazionale. Christopher Landon, il regista di successi horror come i film Auguri per la tua morte, era stato chiamato ad occuparsi della regia, ma ha in seguito abbandonato il ruolo, ora passato a Kevin Williamson.

Melissa Barrera (interprete di Sam Carpenter) è, come noto, stata licenziata da Spyglass per i suoi recenti post sui social media riguardanti la guerra tra Israele e Hamas, mentre Jenna Ortega (interprete di Tara Carpenter) ha invece abbandonato il progetto a causa di conflitti di programmazione con la seconda stagione di Mercoledì di Netflix. Con l’assenza delle due attrici, interpreti degli ultimi due film del franchise, si è dunque puntato sul ritorno di alcuni membri del cast dei primi film, tra cui Neve Campbell e Courtney Cox. Scream 7 uscirà nelle sale il 27 febbraio 2026, per cui a breve potrebbero arrivare maggiori informazioni.