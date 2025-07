Avatar: Fuoco e Cenere, svelata la prima immagine della letale villain Na’vi del film

È stata rivelata la prima immagine di Varang, la villain di Avatar: Fuoco e Cenere. Interpretato dalla star di Game of Thrones, Oona Chaplin, Varang è la leader del clan Mangkwan dei Na’vi, noto anche come il Popolo della Cenere. Il trailer del nuovo film non sarà mostrato al pubblico fino al debutto nelle sale di I Fantastici Quattro: Gli Inizi, ma è stato rivelato durante una proiezione Disney e la sua descrizione è poi trapelata online. Verso la fine del trailer si sente Varang dire: “La tua dea non ha alcun potere qui”.

Ora, è stato dunque diffuso – sui canali social della saga – un primo poster che (coerentemente con quelli dei film precedenti) ci mostra metà del volto di Varang. La villain si presenta con una pittura di guerra rossa disegnata al centro della fronte e che scende fino al naso, che è presumibilmente un simbolo del Popolo della Cenere. Di seguito, ecco dunque il primo poster di Avatar: Fuoco e Cenere:

Cosa possiamo aspettarci da Varang in Avatar: Fuoco e Cenere?

Dopo aver presentato Miles Quaritch (Stephen Lang) come il cattivo principale nei due precedenti film di Avatar, il terzo capitolo mette al centro della storia un’antagonista Na’vi. Quaritch continuerà a svolgere sicuramente un ruolo importante in Avatar: Fuoco e Cenere, ma anche Varang è destinata ad avere un ruolo di primo piano. Finora, la saga si è concentrata principalmente sul conflitto tra i Na’vi e Quaritch e gli umani della RDA di Avatar, e mentre questo continuerà, ora ci sarà anche un conflitto tra i clan Na’vi.

La descrizione del trailer anticipa già che questo scontro sarà radicato in credenze diverse, con Varang che schernisce gli altri personaggi riguardo alla loro dea. Sebbene la villain non sembri molto diversa dagli altri Na’vi, lei e il Popolo della Cenere sono destinati a essere diversi da qualsiasi altro membro della specie aliena mostrato finora. Probabilmente diventerà uno dei personaggi più potenti della saga e minaccerà la sopravvivenza di Jake Sully (Sam Worthington), Neytiri (Zoe Saldaña) e della loro famiglia.