Avengers: Doomsday, un aggiornamento sulle riprese e ai piani per Spider-Man di Tom Holland

Sappiamo che Avengers: Doomsday inizierà le riprese nei prossimi due mesi, ma ora sembra che ci sia stato un leggero ritardo. Secondo lo scooper Daniel Richtman, le riprese non inizieranno prima di aprile (in precedenza era stato riferito che i lavori sarebbero iniziati a marzo).

Perché questo cambiamento? Si dice che la sceneggiatura non sia ancora del tutto terminata. Tuttavia, questo non è motivo di preoccupazione, soprattutto perché molti film dei Marvel Studios vengono scritti mentre le riprese sono in corso.

Lo sceneggiatore di Avengers: Endgame Stephen McFeely sta scrivendo Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars, senza il suo solito partner di scrittura Christopher Markus. Le sceneggiature per entrambi i film sono state iniziate da zero, con le idee di Jeff Loveness e Michael Waldron che, a quanto si dice, sono state scartate.

Si vocifera anche che una controfigura girerà alcune scene di Spider-Man di Tom Holland, con l’attore sostanzialmente arruolato per un ruolo di doppiaggio quando indossa la maschera. Questo perché Holland ha ottenuto il ruolo da protagonista in The Odyssey di Christopher Nolan.

Ciò significa che vedremo molto di più Spidey con la maschera; non una brutta cosa e una decisione logica dopo che Spider-Man: No Way Home ha fatto dimenticare al mondo Peter Parker. Non è diverso da quello che è successo quando Robert Downey Jr. ha interpretato Iron Man, per esempio.

Quello che sappiamo su Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday arriverà nelle sale il 1° maggio 2026, seguito da Avengers: Secret Wars il 7 maggio 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe Russo e Anthony Russo, che faranno anche il loro ritorno nell’MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Al momento non si hanno certezze sugli attori che comporranno il cast del film, né su precisi elementi di trama.