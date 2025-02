BAFTA 2025: tutti i vincitori. E’ la serata di Conclave

Il dramma di Edward Berger Conclave è stato uno dei grandi vincitori dei BAFTA 2025 di questa sera, con quattro vittorie tra cui Miglior film, il premio più importante della British Film Academy. Il film ha vinto anche come Miglior film britannico e Miglior sceneggiatura non originale.

Il bottino di quattro premi è stato eguagliato da The Brutalist di Brady Corbet, che ha ottenuto vittorie come Miglior regista, Miglior attore protagonista per Adrien Broady e Miglior fotografia per Lol Crawley. Il tormentato mash-up di generi di Netflix Emilia Pérez ha vinto due premi, Miglior attrice non protagonista per Zoe Saldaña e Miglior film in lingua inglese, mentre A Real Pain ha vinto come Miglior attore non protagonista per Kieran Culkin e Miglior sceneggiatura originale.

La commedia musicale irlandese Kneecap ha vinto il premio Outstanding Debut, David Jonsson ha vinto l’EE Rising Star Award e Warwick Davis ha ricevuto la BAFTA Fellowship. Mark Hamill ha consegnato il premio a Davis e nel suo discorso di apertura lo ha descritto come “uno degli uomini più laboriosi dello spettacolo”. Anche George Lucas è stato tra gli altri che hanno reso omaggio a Davis, dicendo che era un “grande attore”.

Tutti i vincitori dei BAFTA 2025

MIGLIOR FILM

CONCLAVE

MIGLIORE ATTRICE

MIKEY MADISON Anora

MIGLIORE ATTORE

ADRIEN BRODY The Brutalist

EE RISING STAR AWARD (votato dal pubblico)

DAVID JONSSON

REGIA

THE BRUTALIST Brady Corbet

TRUCCO & PARRUCCO

THE SUBSTANCE Pierre-Olivier Persin, Stéphanie Guillon, Frédérique Arguello, Marilyne Scarselli

COSTUMI

WICKED Paul Tazewell

MIGLIOR FILM BRITANNICO

CONCLAVE Edward Berger, Tessa Ross, Juliette Howell, Michael A. Jackman, Peter Straughan

MIGLIOR CORTO ANIMATO

WANDER TO WONDER Nina Gantz, Stienette Bosklopper, Simon Cartwright, Maarten Swart

MIGLIOR CORTO

ROCK, PAPER, SCISSORS Franz Böhm, Ivan, Hayder Rothschild Hoozeer

MIGLIORE SCENOGRAFIA

WICKED Nathan Crowley, Lee Sandales

SUONO

DUNE: PART TWO Ron Bartlett, Doug Hemphill, Gareth John, Richard King

COLONNA SONORA

THE BRUTALIST Daniel Blumberg

DOCUMENTARIO

SUPER/MAN: THE CHRISTOPHER REEVE STORY Ian Bonhôte, Peter Ettedgui, Lizzie Gilliett, Robert Ford

MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA

ZOE SALDAÑA Emilia Pérez

MIGLIORE ATTORE NON PROTAGONISTA

KIERAN CULKIN A Real Pain

SCENEGGIATURA ORIGINALE

A REAL PAIN Written by Jesse Eisenberg

SCENEGGIATURA ADATTATA

CONCLAVE Screenplay by Peter Straughan

FOTOGRAFIA

THE BRUTALIST Lol Crawley

MONTAGGIO

CONCLAVE Nick Emerson

CASTING

ANORA Sean Baker, Samantha Quan

FILM IN LINGUA NON INGLESE

EMILIA PÉREZ Jacques Audiard, TBD

MIGLIOR DEBUTTO BRITANNICO

KNEECAP Rich Peppiatt, Trevor Birney, Jack Tarling, Naoise Ó Cairealláin, Liam Óg Ó Hannaidh, JJ Ó Dochartaigh

MIGLIOR FILM PER FAMIGLIE

WALLACE AND GROMIT: VENGEANCE MOST FOWL Nick Park, Merlin Crossingham, Richard Beek

FILM D’ANIMAZIONE

WALLACE AND GROMIT: VENGEANCE MOST FOWL Nick Park, Merlin Crossingham, Richard Beek

EFFETTI VISIVI

DUNE: PARTE DUE Paul Lambert, Stephen James, Gerd Nefzer, Rhys Salcombe