WGA Awards 2025: Anora e Nickel Boys vincitori

Anora, scritto da Sean Baker, e Nickel Boys, scritto da RaMell Ross e Joslyn Barnes, hanno vinto i premi cinematografici più importanti alla 77a edizione annuale dei WGA Awards 2025, rispettivamente per la sceneggiatura originale e la sceneggiatura non originale. I premi sono stati assegnati in cerimonie simultanee a Los Angeles e New York. Guarda l’elenco completo dei vincitori qui sotto.

Per quanto riguarda la TV, è stata una grande serata per HBO/Max, che ha vinto il premio per la serie comica (Hacks), la serie limitata (The Penguin), la serie comica/varietà e gli speciali e le categorie TV e film in streaming, così come per Shōgun di Disney/FX, che ha vinto i campi Drama e New Series.

Anora ha una serie di vittorie, tra cui i massimi riconoscimenti da Directors Guild e Producers Guild, che lo pongono in prima linea per gli Academy Awards. È candidato a sei Oscar, tra cui Miglior film, Regia e Sceneggiatura originale per Baker.

Ai WGA Awards dell’anno scorso, ritardati dallo sciopero, i premi cinematografici più importanti per la sceneggiatura originale e la sceneggiatura non originale sono stati assegnati rispettivamente a The Holdovers – lezioni di vita e American Fiction. Quest’ultimo aveva già vinto l’Oscar per Cord Jefferson, ma Anatomia di una caduta di Justine Triet e Arthur Harari ha battuto The Holdovers – lezioni di vita di Alexander Payne per l’Oscar per la sceneggiatura originale. I vincitori dei migliori programmi TV della Writers Guild nel 2024 sono stati Succession, The Bear, Beef e The Last of Us.

Tutti i vincitori dei WGA Awards 2025

ORIGINAL SCREENPLAY

Anora, Written by Sean Baker; Neon

ADAPTED SCREENPLAY

Nickel Boys, Screenplay by RaMell Ross & Joslyn Barnes, Based on the Book The Nickel Boys by Colson Whitehead; Orion Pictures/Amazon MGM Studios

DOCUMENTARY SCREENPLAY

Jim Henson: Idea Man, Written by Mark Monroe; Imagine Documentaries

DOCUMENTARY SCRIPT

“Part One: Inferno to Paradise” (Dante), Written by Ric Burns and Riccardo Bruscagli; PBS

COMEDY SERIES

Hacks, Written by Genevieve Aniello, Lucia Aniello, Guy Branum, Jessica Chaffin, Paul W. Downs, Jess Dweck, Ariel Karlin, Andrew Law, Carol Leifer, Carolyn Lipka, Joe Mande, Aisha Muharrar, Pat Regan, Samantha Riley, Jen Statsky; HBO | Max

DRAMA SERIES

Shōgun, Written by Shannon Goss, Maegan Houang, Rachel Kondo, Matt Lambert, Justin Marks, Caillin Puente, Nigel Williams, Emily Yoshida; FX/Hulu

EPISODIC COMEDY

“Bulletproof” (Hacks), Written by Lucia Aniello & Paul W. Downs & Jen Statsky; HBO | Max

EPISODIC DRAMA

“Anjin” (Shōgun), Written for Television by Rachel Kondo & Justin Marks; FX/Hulu

NEW SERIES

Shōgun, Written by Shannon Goss, Maegan Houang, Rachel Kondo, Matt Lambert, Justin Marks, Caillin Puente, Nigel Williams, Emily Yoshida; FX/Hulu

COMEDY/VARIETY SERIES – TALK OR SKETCH

Last Week Tonight with John Oliver, Senior Writers Daniel O’Brien, Owen Parsons, Charlie Redd, Joanna Rothkopf, Seena Vali Writers Johnathan Appel, Ali Barthwell, Tim Carvell, Liz Hynes, Ryan Ken, Mark Kramer, Sofia Manfredi, John Oliver, Taylor Kay Phillips, Chrissy Shackelford; HBO | Max

COMEDY/VARIETY SPECIALS

Nikki Glaser: Someday You’ll Die, Written by Nikki Glaser; HBO | Max

TV & STREAMING MOTION PICTURES

The Great Lillian Hall, Written by Elisabeth Seldes Annacone; HBO | Max

DAYTIME DRAMA

The Young and the Restless, Head Writer Amanda L. Beall Writers Susan Banks, Jeff Beldner, Marin Gazzaniga, Lindsay Harrison, Marla Kanelos, Rebecca McCarty, Madeleine Phillips, Dave Ryan; CBS/Paramount +

ANIMATION

“Saving Favorite Drive-In” (Bob’s Burgers), Written by Katie Crown; Fox

CHILDREN’S EPISODIC, LONG FORM AND SPECIALS

“Welcome to Spiderwick” (The Spiderwick Chronicles), Written by Aron Eli Coleite; Roku Channel

NEWS SCRIPT – REGULARLY SCHEDULED, BULLETIN, OR BREAKING REPORT

“Willie Mays Tribute” (CBS Newspath), Written by Gerald Mazza; CBS News

NEWS SCRIPT – ANALYSIS, FEATURE, OR COMMENTARY

“The Resistance” (60 Minutes), Written by Scott Pelley, Nicole Young, Kristin Steve; CBS News

QUIZ AND AUDIENCE PARTICIPATION

Pop Culture Jeopardy!, Writers Marcus Brown, Buzzy Cohen, Michael Davies, Chip Dornell, John Duarte, Mark Gaberman, Debbie Griffin, Michele Loud, Traci Mack, Amy Ozols, Louis Virtel, Billy Wisse; Amazon Prime

DIGITAL NEWS

“What Is Hamas Thinking Now?”, Written by Akbar Shahid Ahmed; HuffPost

SHORT FORM STREAMING

Die Hart 3: Hart to Kill, Written by Tripper Clancy; Roku Channel

RADIO/AUDIO DOCUMENTARY

“Art on Trial” (One Year: 1990), Written by Evan Chung; Slate

RADIO/AUDIO NEWS SCRIPT – SCRIPT – REGULARLY SCHEDULED, BULLETIN, OR BREAKING REPORT

“Passages: Three Women Who Made A Difference”, Written by Gail Lee; CBS News Radio

RADIO/AUDIO NEWS SCRIPT – ANALYSIS, FEATURE, OR COMMENTARY

“Charles Osgood Remembered”, Written by Gail Lee; CBS News Radio

ON-AIR PROMOTION

“LC Voting Ads”, Written by Desireena Almoradie, Angad Bhalla; YouTube