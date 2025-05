Avengers: Doomsday, svelati i piani di Dottor Destino?

Il cast di Avengers: Doomsday sembra tutt’altro che completo, ma anche se così fosse, il film vanta eroi più che sufficienti per offrire un team-up soddisfacente, tra Avengers/Fantastici Quattro/X-Men.

Il Dottor Destino è sicuramente un avversario formidabile, ma è solo quando ruba il potere ai Beyonders nel fumetto Secret Wars che diventa davvero inarrestabile. Questo solleva la questione di come Victor Von Doom riuscirà a fronteggiare tre team di supereroi in questo film.

Alcune informazioni (non ufficiali) condivise da QuidVacuo potrebbero darci una risposta. Anche se consigliamo di prendere queste informazioni con le pinze, sono una lettura interessante e potrebbero offrire un’idea di cosa ci aspetta in Avengers: Doomsday. Secondo il report, Destino verrà mostrato “mentre orchestra il conflitto tra Avengers e Mutanti come parte di un piano più ambizioso”. Il sito aggiunge che “Doom userebbe gli Avengers come strumento per affrontare i Mutanti e indebolire entrambe le fazioni. Il suo obiettivo finale sarebbe quello di ottenere l’accesso a una fonte di energia in grado di far rivivere il suo universo distrutto”.

Con i Fantastici Quattro apparentemente alleati con gli Eroi più Potenti della Terra (Alan Cumming ha recentemente affermato che Nightcrawler combatte contro Mister Fantastic), sembra che la Prima Famiglia Marvel si scontrerà anche con gli Uncanny X-Men. Thunderbolts* si conclude con la nave dei Fantastici Quattro che vola verso Terra-616, il che porta a teorie secondo cui il loro mondo deve essere distrutto alla fine di I Fantastici Quattro: Gli Inizi. Se Destino proviene dalla stessa realtà, allora è quasi certamente quello il mondo che sta cercando di ripristinare. Bisognerà aspettare e vedere.

Tutto quello che sappiamo su Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday arriverà nelle sale il 1° maggio 2026, mentre Avengers: Secret Wars è previsto per il 7 maggio 2027.

Entrambi i film saranno diretti da Joe Russo e Anthony Russo, che faranno anche il loro ritorno nell’MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Al momento non si hanno certezze sugli attori che comporranno il cast del film, né su precisi elementi di trama.

I Marvel Studio hanno per ora confermato il seguente cast in Avengers: Doomsday: Chris Hemsworth (Thor), Vanessa Kirby (Susan Storm/Donna Invisibile), Anthony Mackie (Sam Wilson/Captain America), Sebastian Stan (Bucky Barnes/Soldato d’Inverno), Letitia Wright (Shuri/Black Panther), Paul Rudd (Scott Lang/Ant-Man), Wyatt Russell (John Walker/U.S. Agent), Tenoch Huerta Mejia (Namor), Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm/The Thing), Simu Liu (Shang-Chi), Florence Pugh (Yelena Belova/Black Widow), Kelsey Grammer (Hank McCoy/Bestia), Lewis Pullman (Sentry), Danny Ramirez (Joaquin Torres/Falcon), Joseph Quinn (Johnny Storm/Torcia Umana), David Harbour (Alexei Shostakov/Red Guardian), Winston Duke (M’Baku), Hannah John-Kamen (Ava Starr/Ghost), Tom Hiddleston (Loki), Patrick Stewart (Charles Xavier/Professor X), Ian McKellen (Erik Lehnsherr/Magneto), Alan Cumming (Kurt Wagner/Nightcrawler), Rebecca Romijn (Raven Darkhölme/Mystica), James Marsden (Scott Summers/Ciclope), Channing Tatum (Remy LeBeau/Gambit), Pedro Pascal (Reed Richards/Mister Fantastic), Robert Downey Jr. (Victor von Doom/Dottor Destino).