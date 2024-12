Black Panther 3 ufficialmente in lavorazione, la conferma dopo una dichiarazione di Denzel Washington

I Marvel Studios annunciano ufficialmente Black Panther 3 del MCU solo pochi giorni dopo che Denzel Washington ha rivelato di avere un ruolo nel terzo capitolo del franchise scritto appositamente per lui (scusandosi poi con il regista per le rivelazioni). Black Panther: Wakanda Forever ha dovuto affrontare una sfida enorme con l’addio di T’Challa, ma le recensioni estremamente positive e il risultato vincente al botteghino hanno dimostrato che Ryan Coogler e il suo team hanno superato le aspettative. Con l’omaggio del MCU a Chadwick Boseman completato, la prossima grande domanda del franchise è quale direzione potrà prendere Black Panther 3.

Come confermato da Deadline, il dirigente di lunga data dei Marvel Studios Nate Moore si separerà dalla Marvel dopo l’uscita di Captain America: Brave New World nel 2025. I produttori principali dei Marvel Studios Kevin Feige e Louis D’Esposito hanno elogiato il lavoro di Nate Moore, rivelando che lavorerà ancora con la Marvel in una veste diversa su Black Panther 3. Ecco cosa hanno dichiarato Feige e D’Esposito:

“Nate è un dirigente e un collega fantastico, nonché un amico meraviglioso per tutti noi qui ai Marvel Studios.” “È stato un membro fondamentale del nostro team dal 2010 e la sua influenza continuerà a risuonare nella nostra narrazione. Anche se ci mancherà molto, non vediamo l’ora di vedere cosa farà dopo e di avere anche la fortuna di lavorare con lui in un modo nuovo nel nostro prossimo film di Black Panther.”

Moore ha anche espresso il suo parere sulla sua dipartita dallo Studio. Avendo lavorato come dirigente dei Marvel Studios dal 2010, Moore non ha altro che gratitudine per la Marvel. Moore ha anche sottolineato il suo entusiasmo per il lavoro nel prossimo Black Panther 3 dell’MCU. “Quasi tutto quello che so sulla produzione l’ho imparato durante il mio periodo ai Marvel Studios”, ha detto Moore. “Mi sento fortunato ad aver lavorato con un gruppo di persone che amano il cinema e la narrazione tanto quanto i miei colleghi Marvel e il cast e la troupe dei nostri film. Ma non potrei essere più entusiasta di applicare la mia esperienza e passione per il cinema ai film per il cinema di tutti i generi, incluso il ritorno al mondo di Wakanda per Black Panther 3”.

Cosa significa la conferma di Black Panther 3 da parte di Nate Moore della Marvel

Black Panther 3 è ancora una priorità per i Marvel Studios

I Marvel Studios hanno molti progetti chiave in fase di sviluppo e produzione, tra cui The Fantastic Four, Spider-Man 4, Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars. Tuttavia, la Marvel sta lavorando ad altri film e show che non hanno ricevuto molti aggiornamenti da un po’. Una volta che il finale di Black Panther: Wakanda Forever ha suggerito il passaggio di testimone da Shuri a Toussaint, Black Panther 3 è diventato una forte possibilità. E ora, la conferma di Black Panther 3 da parte dei Marvel Studios colloca il sequel nell’elenco dei prossimi progetti, anche se non ha ancora una data di uscita ufficiale.

Considerando che Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars sono programmati per uscire rispettivamente nel 2026 e nel 2027, è improbabile che la Marvel distribuisca molti film nel frattempo. Quindi, la trama di Black Panther 3 potrebbe incentrarsi sul multiverso se uscisse a fine 2026 o inizio 2027, oppure potrebbe occuparsi delle conseguenze di Avengers: Secret Wars a fine 2027 o 2028.