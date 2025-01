I Marvel Studios stanno pensando di scegliere un nuovo attore per T’Challa?

Cinque anni dopo la morte di Chadwick Boseman, i Marvel Studios potrebbero pianificare di introdurre una nuova versione di T’Challa nel MCU. Si è molto dibattuto su come lo studio intendesse procedere con un sequel di Black Panther dopo la tragica scomparsa di Boseman nell’agosto del 2020, e alla fine è stata presa la decisione di andare avanti con Wakanda Forever e far assumere il ruolo a un altro personaggio.

La sorellina di T’Challa è sempre sembrata la scelta più ovvia, e Shuri (Letitia Wright) ha finito per onorare il suo defunto fratello e la madre (Angela Bassett) vestendo i panni della nuova protettrice di Wakanda. Mentre la maggior parte dei fan riteneva che questo fosse il modo più rispettoso di procedere, alcuni speravano di vedere un nuovo attore nel ruolo di T’Challa, e sembra che Kevin Feige e soci ora concordino sul fatto che è passato abbastanza tempo.

Secondo Jeff Sneider, “Marvel sta cercando di rilanciare il suo eroe Black Panther T’Challa prima dei due film di Avengers e di Black Panther 3 di Ryan Coogler”. Supponiamo che questa sarebbe una variante multiversale del personaggio, ma si ipotizza che potrebbe non trattarsi dello stesso T’Challa, ma piuttosto una versione più anziana di suo figlio.

Black Panther: Wakanda Forever si è concluso con Shuri che incontra suo nipote, il figlio che T’Challa ha avuto con Nakia (Lupita Nyong’o), e si concede finalmente di smettere di piangere la morte del fratello bruciando le sue vesti funebri.

Il piano originale sembrava essere che il ragazzo succedesse al suo defunto padre assumendo il ruolo di Black Panther e forse persino governando Wakanda come re. La natura del Multiverso consentirebbe un salto temporale, ma sembra più probabile che la Marvel abbia in programma di trovare un nuovo attore per interpretare una versione dello stesso personaggio interpretato da Boseman in quattro film MCU.