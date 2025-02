Bring Her Back: il trailer del nuovo film horror dai registi di Talk To Me

È stato presentato il teaser trailer ufficiale del prossimo film horror di A24, Bring Her Back. La coppia di registi che ha realizzato il film soprannaturale campione d’incassi Talk To Me torna con altri brividi diabolici. L’ultimo progetto di Danny e Michael Philippou seguirà un fratello e una sorella mentre scoprono un terrificante rituale nella casa isolata della loro nuova madre adottiva. Il cast di Bring Her Back comprende la due volte candidata all’Oscar Sally Hawkins (La forma dell’acqua) insieme a Billy Barratt, Sora Wong e Jonah Wren Phillips.

Ora, il primo trailer offre maggiori dettagli sul film, a partire dall’incubo scaturito da un rituale demoniaco. Mentre il trailer passa da un’immagine straziante all’altra, una serie di affermazioni criptiche si susseguono: “Fammi uscire”, ‘Fammi morire’, ‘Falla morire’ e infine ‘Riportala indietro’. Non ci sono ulteriori informazioni riguardo la trama, su cui si sta evidentemente cercando di mantenere un certo mistero. Non resta allora che aspettare l’uscita in sala del film, il 30 maggio 2025, per scoprire la verità.

Il significato del trailer di Bring Her Back

I fratelli Philippou si sono fatti conoscere per le loro commedie horror su YouTube, che hanno fruttato loro numerosi premi in streaming. Nel 2022 hanno debuttato alla regia con Talk To Me, che segue un gruppo di adolescenti che comunicano con gli spiriti attraverso l’uso di una mano mozzata e imbalsamata. L’horror soprannaturale è diventato il film dell’orrore di maggior incasso di A24 a livello nazionale e un Talk to Me 2 è ovviamente già in fase di sviluppo. Proprio come l’impegno tematico di quel film, la seconda collaborazione di A24 con i registi Philippou sembra esplorare le terribili conseguenze del lutto in mezzo a dinamiche familiari tese.

La Hawkins dovrebbe essere la protagonista del film nel ruolo della madre adottiva che ha subito una perdita recente. L’attrice ha vinto diversi premi per il suo ruolo nella serie comica britannica Happy-Go-Lucky e ha trovato un successo simile sul grande schermo con la sua nomination all’Oscar per Blue Jasmin e La forma dell’acqua. Billy Barratt è invece entrato nella storia nel 2019 quando è diventato la persona più giovane a ricevere un International Emmy Award per il suo ruolo nella serie Responsible Child. Oltre alla Phillips di Sweet Tooth e al nuovo arrivato Wong, Bring Her Back completa il suo cast con un mix di talenti venerati e stelle nascenti.