Godzilla e Kong: il sequel si avvarrà di “diversi nuovi personaggi umani”

Prima della sua apparizione nell’atteso 28 anni dopo, una delle star dell’atteso sequel di Danny Boyle è stata scritturata per un ruolo chiave nel prossimo seguito di Godzilla e Kong della Legendary Pictures. Come riportato da The Hollywood Reporter, si tratta di Jack O’Connell, attore noto per i suoi ruoli in Unbroken nel ruolo di Louis Zamperini, Ferrari nel ruolo di Peter Collins e SAS: Rogue Heroes nel ruolo di Paddy Mayne, e sarà anche protagonista dell’horror vampiresco I Peccatori di Ryan Coogler nel ruolo del vampiro Remmick.

O’Connell andrà dunque ad affiancare Dan Stevens, già visto nel franchise proprio nel precedente Godzilla e Kong – Il Nuovo Impero (qui la nostra recensione), nel ruolo del veterinario dei kaiju Trapper Beasley. Ma anche l’esordiente Kaitlyn Dever, star di The Last of Us, nel ruolo della sorella del personaggio di O’Connell, anche se ulteriori dettagli sul suo ruolo non sono ancora stati resi noti.

Cosa significa il casting di Jack O’Connell per il sequel di Godzilla e Kong

Per quanto riguarda Jack O’Connell, resta da vedere come il personaggio dell’attore si inserirà nella storia del sequel di Godzilla e Kong, dato che, a parte una manciata di membri costanti del cast, ogni film ha visto la maggior parte del cast umano andare e venire. Rebecca Hall, Brian Tyree Henry e Kaylee Hottle hanno ripreso i loro ruoli dal cast di Godzilla vs. Kong insieme al Trapper di Steven, ma al momento non è confermato il loro ritorno per il sequel. Pertanto, i personaggi dei fratelli Dever e O’Connell saranno probabilmente delle nuove aggiunte, soprattutto con Grant Sputore che assumerà la regia al posto di Adam Wingard.

I ruoli passati di O’Connell offrono un’ampia esperienza nel catturare un legame tra fratelli sullo schermo. Che si tratti della sua interpretazione dell’immaturo ma tenace James Cook nel dramma adolescenziale britannico Skins o del soldato britannico Gary Hook nel thriller del 2014 sui Troubles dell’Irlanda del Nord, l’attore ha dimostrato di saper cogliere le sfumature che l’interpretazione di un personaggio con il peso di un fratello maggiore comporta. Inoltre, dato che sia lui che Dever hanno ruoli di alto profilo nel 2025, è molto probabile che anche all’interno di questo film avranno ruoli di spicco.

