Back In Action, la spiegazione del finale: Emily e Matt continueranno a fare le spie?

Back in Action di Netflix è stato finalmente rilasciato: ecco cosa succede nel finale del film, spiegato. Back in Action (la nostra recensione) ha finalmente fatto uscire Cameron Diaz dalla pensione, con lei che recita accanto a Jamie Foxx nel suo primo film dopo Annie del 2014. Il film commedia originale di Netflix è opera del regista di Horrible Bosses e Identity Thief, Seth Gordon, e riprende lo stile comico del regista aggiungendovi molta azione. Il finale esplosivo di Back in Action vede molti cambiamenti per la Emily della Diaz e il Matt di Foxx: ecco un resoconto completo di tutto ciò che accade.

In Back in Action, Emily e Matt si sono ritirati dal loro lavoro di spie da 15 anni quando un incidente pubblico porta alla scoperta delle loro identità segrete. Ora che i nemici del loro passato li inseguono, Emily, Matt e i loro due figli devono darsi alla fuga nel tentativo di salvare la loro famiglia e scoprire chi sta cercando di ucciderli. Si scopre che questi criminali sono collegati all’ultimo caso di Emily e Matt di 15 anni fa, in cui erano stati traditi da un vecchio amico. Fortunatamente riescono a sconfiggere i cattivi e a tornare a casa, anche se Emily e Matt vengono accolti con la promessa di un’ultima missione.

Emily e Matt continueranno a fare le spie?

Nel corso di Back in Action, l’Emily di Cameron Diaz sembra avere nostalgia dei tempi in cui lei e suo marito erano spie, spiegando che le mancano i giorni dello spionaggio e dei colpi di stato. Poco dopo, Emily e Matt sono costretti a tornare alle loro vecchie abitudini quando le loro identità vengono rivelate. Anche se ovviamente non amano che i loro figli siano in pericolo, Emily e Matt sembrano trarre un certo piacere dalla loro nuova avventura. Alla fine del film, la coppia torna in pensione, anche se gli viene offerta l’opportunità di un’altra missione.

Alla fine del film, Emily e Matt salgono in macchina e scoprono che Baron è già a bordo, seduto sul sedile posteriore. Baron spiega che non hanno ancora finito con Emily e Matt, perché hanno un problema: il corpo di Chuck non è stato recuperato. Il governo degli Stati Uniti ha quindi bisogno dell’aiuto di Emily e Matt per ritrovarlo e Baron chiede loro di reclutare un’altra spia: il padre di Emily. Sebbene la coppia sia titubante a ricongiungersi, sembra che non abbiano molta scelta, il che significa che Emily e Matt torneranno probabilmente sul campo di missione molto presto.

Perché Chuck tradisce Emily e Matt

Il grande colpo di scena di Back in Action è che il cattivo principale del film non è altro che il Chuck di Kyle Chandler, l’ex capo di Emily e Matt quando erano alla CIA. Come si scopre, Chuck ha preso una piega malvagia nei 15 anni trascorsi dal fiasco di Emily e Matt sull’aereo. Dopo aver scoperto che le loro identità sono state rivelate, Chuck individua le spie nel tentativo di rubare la chiave che Matt detiene da 15 anni. Ottenere la chiave e uccidere le spie non solo renderebbe Chuck incredibilmente ricco, ma gli permetterebbe anche di vendicarsi dopo che Emily e Matt gli hanno rovinato la vita.

Dopo aver rivelato di essere un cattivo, Chuck spiega che tutto è andato a rotoli dopo la scomparsa di Emily e Matt. La scomparsa delle spie e il fiasco sull’aereo hanno fatto sì che la colpa ricadesse su Chuck. Chuck racconta di aver perso il suo lavoro alla CIA, la sua pensione e il suo cane, il che lo ha portato a nutrire un profondo odio per Emily e Matt. Anche se vendicarsi delle spie non è la motivazione principale di Chuck, che preferisce i soldi, dice che ucciderle è un ulteriore vantaggio.

Cosa fa realmente la chiave di Balthazar Gor

Un altro cattivo di nome Balthazar Gor svolge un ruolo importante in Ritorno in azione, in quanto è il proprietario della chiave che funge da MacGuffin della storia. Sebbene si sappia che la chiave è incredibilmente preziosa, Ritorno all’azione non rivela la sua reale utilità fino alla fine del film. Durante la vendita all’asta della chiave, Chuck dice alla sua assistente di usarla e lei la collega e inizia a entrare in alcuni server della città. Questo rivela che la chiave permette apparentemente a chi la usa di controllare tutta l’elettricità di una data città, e lei spegne la corrente a Londra.

La chiave consente inoltre a Chuck di abbassare la barriera del Tamigi, con il rischio di inondare Londra. Il partecipante all’asta che la compra sembra volerla usare a Parigi, anche se non ne ha la possibilità prima della morte di Chuck. Non viene mostrata la portata dei poteri della chiave, ma in base a ciò che Back in Action rivela sull’oggetto, chiunque la possieda sarebbe una forza con cui fare i conti.

Il vero significato del finale di Back in Action

Sebbene il mondo di Back in Action sia pieno di armi, spionaggio e azione, il film parla in realtà di famiglia e fiducia. Nel corso del film, la mancanza di fiducia di Emily e Matt nei confronti dei loro figli è la causa di molti dei loro problemi, con i loro tentativi di far uscire la figlia dal club che fanno trapelare le loro identità in primo luogo. Nel tentativo di proteggere i loro figli, finiscono solo per metterli in pericolo. Emily e Matt devono allentare la presa sui loro figli, altrimenti rischiano di diventare come Emily e sua madre.

Fortunatamente, Emily e Matt imparano questa lezione alla fine di Back in Action. Durante la partita di calcio, Emily dice alla figlia che non deve più mentirle su ciò che sta facendo e che Emily è molto più favorevole. Si tratta di un grande cambiamento rispetto all’atteggiamento da genitore elicottero che Emily e Patt utilizzavano all’inizio del film, che evidenzia la crescita che hanno affrontato durante il loro percorso.

Come il finale di Back In Action prepara Back In Action 2

Non si è ancora parlato di un sequel di Back in Action, ma è stato annunciato un seguito. Tuttavia, Back in Action ne sta chiaramente preparando uno, con la scena finale del film che definisce la trama di Back in Action 2. La prossima storia seguirà le vicende di Emily e Matt, che hanno già avuto modo di conoscere la loro storia. La prossima storia seguirà Emily e Matt mentre lavorano con la CIA per ritrovare il corpo di Chuck. Questa volta, però, dovranno essere aiutati da un nuovo personaggio, il padre di Emily. I fan di Back in Action vorranno senza dubbio vedere questa nuova trama, che potrebbe essere realizzata se il film originale avrà successo.