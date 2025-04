Bryce Dallas Howard rivela di aver parlato con la Lucasfilm di uno spin-off su Mace Windu

La regista di diversi episodi di The Mandalorian Bryce Dallas Howard ha rivelato a sorpresa di aver parlato con la Lucasfilm di un possibile spin-off dedicato a Mace Windu. Mace Windu è uno dei più potenti Jedi di Star Wars, e ha fatto scalpore introducendo una novità assoluta tra i colori delle spade laser in Star Wars con la sua spada laser viola. Purtroppo, la sua storia in Star Wars sembra essere giunta al termine in Star Wars: Episodio III – La vendetta dei Sith, quando Palpatine lo ha fatto volare fuori da una finestra. Alcuni fan hanno a lungo sostenuto che Mace sia vivo, e a quanto pare la questione è ancora aperta.

Parlando con The Direct, la regista di Mandalorian, Bryce Dallas Howard, ha rivelato di aver già parlato con la Lucasfilm del suo interesse a creare uno spin-off su Mace Windu. Ha spiegato:

“…Sono andata direttamente da Dave Filoni e gli ho detto: ‘Parliamo di Mace Windu e di dove si trova. Possiamo parlarne? Perché, è morto? Lo è?’”

Lo stesso articolo riporta che anche l’attore Samuel L. Jackson, interprete di Mace Windu, ha già espresso interesse per un ritorno, proprio con Bryce Dallas Howard:

“C’è una lunga tradizione di personaggi con una mano sola che tornano in Star Wars… L’unica persona a cui ho mai parlato di un possibile ritorno è stata Bryce Dallas Howard, perché ho appena girato un film con lei. E lei dirige alcuni episodi di ‘The Mandalorian’, quindi le ho detto: ‘Pensi di potermi dare una mano? Ti piaccio, vero?’ E lei mi ha risposto: ‘Ti adoro, sei fantastico!’ Allora le ho detto: ‘Rimettimi lì… Fammi entrare, sono pronto!’ Insomma, imparerò a usare la spada laser con la mano sinistra. Dai, dammi una mano’.

Con Bryce Dallas Howard e Samuel L. Jackson evidentemente d’accordo sul ritorno di Mace Windu e interessati a lavorare insieme a questo potenziale progetto, la domanda rimane: Ci sarà Star Wars mai un spin-off su Mace Windu?

Quanto è probabile uno spin-off su Mace Windu, davvero?

Se c’è una cosa che è diventata chiara negli ultimi anni riguardo ai film e alle serie TV di Star Wars, è che sono quasi impossibili da prevedere. Non molto tempo fa, sia Ewan McGregor che Hayden Christensen hanno ripreso i ruoli di Obi-Wan Kenobi e Anakin Skywalker, cosa che per molto tempo è sembrata poco più che un pio desiderio. Anche gli annunci recenti, come il film di Ryan Gosling Star Wars: Starfighter, sono stati una grande sorpresa.

Detto questo, uno spin-off su Mace Windu non è certamente fuori discussione. Star Wars ha fatto cose molto più scioccanti, in particolare da quando Disney ha acquistato Star Wars. Il fatto che Bryce Dallas Howard sembri interessata a firmare come regista, che Samuel L. Jackson sia chiaramente disponibile e che anche i fan abbiano espresso il desiderio di vedere il ritorno di Mace Windu, lo rende più possibile che mai.