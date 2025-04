Squid Game – stagione 3: per l’attore Lee Jung-jae è stata “impegnativa” e “difficilissima da girare”

La terza stagione di Squid Game ottiene nuove anticipazioni dal protagonista Lee Jung-jae, che rivela che l’ultima partita è stata molto difficile da girare. Creata da Hwang Dong-hyuk, la serie di successo Netflix è tornata per la sua seconda stagione lo scorso dicembre, dopo il debutto nel 2021, riprendendo la storia di Seong Gi-hun, interpretato da Lee, mentre cerca di superare i giochi che danno il titolo alla serie. Squid Game – stagione 3 è ora confermata e porterà al termine la serie da record dopo il finale della seconda stagione, con una data di uscita attualmente fissata per il 27 giugno.

In una recente intervista con The Credits, la rivista online della Motion Pictures Association, Lee parla brevemente della terza stagione di Squid Game, rivelando che l’ultima partita della serie è stata molto difficile da girare. Non fornisce alcun indizio su quale sia questa partita, ma sembra che il pubblico debba aspettarsi una sfida finale fisicamente impegnativa per Gi-hun per concludere la serie. Ecco il commento di Lee:

“Nella prima stagione, man mano che gli episodi vanno avanti, diventa davvero difficile per Gi-hun, sia fisicamente che mentalmente. Direi che il gioco più difficile che ho dovuto girare è stato l’ultimo della prima stagione, ovvero Squid Game. Tra tutte le stagioni, penso che la più impegnativa e difficile sia stata l’ultima puntata che vedremo nella terza stagione. È stata la più difficile da girare”.

Cosa significa questo per la terza stagione di Squid Game

Come la seconda stagione prepara giochi ancora più letali

Squid Game – stagione 2 termina con il fallimento della ribellione di Gi-hun. Dopo essersi finto un concorrente per tutta la stagione, Front Man (Lee Byung-hun) mette fine alla rivolta, sparando al migliore amico di Gi-hun, Jung-bae (Lee Seo-hwan). Gi-hun sembrerà entrare nella terza stagione in una posizione di debolezza e sconfitta, e la sua avventura nei giochi non è evidentemente ancora finita. Dopo i titoli di coda della seconda stagione, c’è un altro indizio che prepara il terreno per il futuro di Gi-hun.

Dopo la fine della storia principale della seconda stagione, la scena a metà dei titoli di coda di Squid Game – stagione 2 mostra Young-hee, il gigantesco pupazzo di “Red Light, Green Light” pronto all’azione insieme a un suo omologo maschile, che in seguito si rivelerà essere Chul-su. Un nuovo e potenzialmente molto più letale colpo di scena in questo classico gioco è quindi in arrivo nella Squid Game – stagione 3, e il commento di Lee sembra confermare che riuscirà a superare questa sfida incolume. La stagione 1 si è conclusa essenzialmente con un combattimento uno contro uno all’ultimo sangue, e sembra che la stagione 3 non adotterà lo stesso approccio per il gioco finale.