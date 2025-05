Il principe cerca moglie: tutti i personaggi interpretati da Eddie Murphy

Il numero di personaggi interpretati da Eddie Murphy in Il principe cerca moglie è una prova del suo talento di attore e una delle ragioni per cui questa commedia è diventata una delle sue più amate. Sebbene Murphy fosse già una star di Hollywood nel 1988, il film fu la prima volta che interpretò più personaggi in un unico lungometraggio. Così facendo, Murphy ha mostrato la sua versatilità comica cambiando aspetto e trasformandosi in ben quattro personaggi unici. Un espediente che l’attore avrebbe poi ripreso, estremizzandolo, anche in film successivi come La famiglia del professore matto e Norbit.

Per quanto riguarda Il principe cerca moglie, Murphy interpreta il principe Akeem Joffer, che si trasferisce nel quartiere Queens di New York in cerca l’amore. In questo ruolo Murphy è indubbiamente il grande canalizzatore delle attenzioni del film, ma ruba anche segretamente la scena con alcuni ruoli secondari. Non tutti a prima vista si sono resi conto che l’attore dietro questi volti è lo stesso, ma guardando bene al di là del trucco prostetico, si può riconoscere proprio Murphy, apprezzandolo ancora di più. Ma quali sono questi ruoli? Scopriamoli qui di seguito!

Il principe Akeem Joffer, il protagonista

Chiaramente, il personaggio più importante di Il principe cerca moglie di Murphy è il protagonista, il principe Akeem. Murphy è un attore che gioca prevalentemente a carte scoperte nel ruolo di protagonista. In precedenza, aveva interpretato figure comiche in 48 ore, Una poltrona per due e Beverly Hills Cop; personaggi che punteggiavano le scene con battute a effetto. Con Il principe cerca moglie, Murphy abbassa i toni e si concentra sulla storia di un uomo che vuole essere riconosciuto per i suoi valori piuttosto che per la sua ricchezza.

L’approccio umoristico asciutto dell’attore contrasta con la comicità aggressiva degli altri personaggi. L’affascinante ricerca dell’amore da parte del principe Akeem lo rende anche uno dei personaggi più simpatici di Murphy. La sua interpretazione in questo ruolo contribuisce a far risaltare maggiormente gli altri personaggi ben più strambi che interpreta. Tuttavia, contribuisce anche a far brillare la storia d’amore centrale del film, con Akeem che si presenta come un protagonista romantico affascinante e fattibile. Il sequel, Il principe cerca figlio, vede il principe Akeem ancora più stabile, ora re e concentrato sul suo ruolo di padre.

Randy Watson, il musicista

A 39 minuti dall’inizio di Il principe cerca moglie, Akeem partecipa alla Black Awareness Week e assiste a un’esibizione di Randy Watson, nativo di Jackson Heights. La voce originale del personaggio rivela che Murphy è il cantante, soprattutto quando incespica nell’interpretazione di “The Greatest Love of All” di Whitney Houston. Alla fine, Randy urla il nome della sua band, Sexual Chocolate, mentre Akeem e Semmi cercano di elaborare ciò che hanno appena vissuto. È un’apparizione breve ed esilarante che dimostra quanto possa essere irriconoscibile anche una star gigante come Murphy con il giusto trucco.

Il canto appassionato di Watson ricorda persino alcuni momenti musicali di Murphy nel ruolo di Ciuchino nei film di Shrek. L’apparizione di Randy è così memorabile che è stato riportato in auge per un easter egg in Il principe cerca figlio, dove si esibisce durante il matrimonio culminante. Murphy è chiaramente consapevole dell’impatto comico che Watson ha avuto durante il primo film, e nel sequel conserva la sua apparizione per i momenti finali, come una fantastica sorpresa per concludere la storia.

Saul, l’anziano ebreo

Nella trasformazione forse più assurda di tutti i personaggi di Il principe cerca moglie, Murphy interpreta anche un anziano ebreo di nome Saul. Il personaggio appare per la prima volta al minuto 26 nella famosa scena del barbiere, in cui Saul difende i pugili Joe Louis e Muhammad Ali durante una conversazione dal barbiere. In seguito, Saul chiama Akeem “Kunta Kinte”, un riferimento alle sue origini africane e al personaggio principale del romanzo Radici di Alex Haley del 1976. Saul parla in modo definitivo e di solito ha l’ultima parola. Ripete la battuta quando Prince Akeem torna dal barbiere in Il principe cerca figlio.

Bizzarro è il fatto che, mentre tutti gli altri personaggi sono chiaramente invecchiati dopo più di 30 anni dal film originale, l’anziano Saul ha lo stesso aspetto, come se non fosse passato alcun tempo e avesse trascorso tutto questo tempo seduto dal barbiere. Senza il personaggio di Saul, Il principe cerca moglie sarebbe stato un film molto diverso. Il regista John Landis ha rivelato che hanno fatto una prova di trucco per Murphy in questo ruolo e poi, quando hanno incontrato un dirigente dello studio, Landis gli ha presentato Murphy come il suo amico Saul. Murphy ha poi portato avanti una conversazione nel personaggio senza che il dirigente si rendesse conto che si trattava del famoso comico, finché Landis non ha rivelato la verità.

Clarence, il barbiere

L’ultimo personaggio di Il principe cerca moglie interpretato da Eddie Murphy è un barbiere di nome Clarence. Il personaggio ha l’aspetto di una versione più anziana di Murphy e parla con un distinto tono acuto. A Clarence piace vantarsi durante le conversazioni con i suoi clienti e spesso viene rimproverato per aver esagerato le sue esperienze di vita o per aver inventato storie che apparentemente migliorano le sue argomentazioni. All’inizio del film, Clarence informa Akeem e Semmi che sta andando al raduno di sensibilizzazione dei neri per le donne “prime”.

Come Saul, Clarence fa un breve ritorno nel sequel, dove rimane arrabbiato come sempre, ma in realtà anche lui non sembra essere invecchiato poi molto nei 33 anni trascorsi dal primo film. Di tutti i personaggi interpretati da Murphy nel film, oltre ad Akeem, Clarence è quello in cui è più facile identificare come attore. Sebbene il make-up sia buono, gli sproloqui esuberanti di Clarence sembrano esattamente quelli che Murphy userebbe nei suoi iconici speciali di stand-up comedy.

