Elizabeth Olsen diventa un vampiro per Flesh of the Gods

Dopo aver interpretato una potente strega nel MCU negli ultimi anni, Elizabeth Olsen è pronta a indossare un paio di zanne nei panni di una misteriosa vampira in Flesh of the Gods.

I fan attendevano notizie sul prossimo progetto di Panos Cosmatos dal capolavoro surreale del 2018, Mandy, e l’anno scorso abbiamo saputo che il regista ha ingaggiato un paio di star di prima categoria per quello che sembra un intrigante thriller horror.

Kristen Stewart (Twilight, Love Lies Bleeding) e Oscar Isaac (Moon Knight, Star Wars: Il risveglio della Forza) saranno i protagonisti del film, descritto come un thriller sui vampiri ambientato a Los Angeles “negli scintillanti anni ’80”, e Deadline riporta che Olsen si unirà a loro.

La trama recita: “Raoul e Alex, una coppia sposata nella scintillante Los Angeles degli anni ’80, scendono ogni sera dal loro lussuoso condominio e si dirigono verso un regno notturno elettrizzante. Quando incrociano la misteriosa ed enigmatica Nameless (Olsen) e la sua cricca di festaioli, Raoul e Alex vengono sedotti da un mondo glamour e surreale fatto di edonismo, brividi e violenza.”

Adam McKay produrrà il film insieme a Betsy Koch tramite la loro casa di produzione, Hyperobject Industries. Isaac produrrà anche con la sua partner Gena Konstantinakos tramite la loro casa di produzione Mad Gene Media. Lo sceneggiatore di Se7en, Kevin Walker, sta scrivendo la sceneggiatura.

“Come Los Angeles stessa, Flesh of the Gods si colloca in un regno liminale tra fantasia e incubo”, ha dichiarato Cosmatos in una dichiarazione in occasione dell’annuncio del progetto. “Al tempo stesso propulsivo e ipnotico, Flesh vi porterà in un viaggio adrenalinico nel cuore scintillante dell’inferno.”

“Pensiamo che sia estremamente commerciale e incredibilmente artistico”, ha aggiunto McKay. “La nostra ambizione è di realizzare un film che si integri con la cultura popolare, la moda, la musica e il cinema.” Questo film segna la terza collaborazione tra Cosmatos e XYZ, che hanno anche Nekrokosm in fase di sviluppo con A24.

Elizabeth Olsen dovrebbe tornare nel MCU nei panni di Wanda Maximoff/Scarlet Witch a un certo punto (probabilmente in Avengers: Secret Wars), e ha anche una serie di altri progetti in cantiere, tra cui la commedia romantica Eternity diretta da David Freyne, il thriller cospirazionista Panic Carefully e la serie drammatica soprannaturale (?) di FX Seven Sisters.