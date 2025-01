Captain America: Brave New World, Red Hulk si trasforma mentre Sam Wilson spicca il volo nel nuovo spot

Il 2024 è quasi giunto al termine e i Marvel Studios hanno concluso l’anno con un nuovo epico sguardo su Captain America: Brave New World.

Ci sono alcuni scatti eccezionali, tra cui il volo di Sam Wilson nei cieli sopra il Celestiale Tiamut. I resti dell’alieno saranno la fonte di adamantio nel MCU e probabilmente ciò che finirà per ricoprire le ossa del Wolverine di Terra-616 dopo Avengers: Secret Wars.

Negli ultimi secondi, viene mostrata un’ulteriore trasformazione del Presidente “Thunderbolt” Ross in Hulk Rosso, prima che una sequenza mai vista prima mostri il cattivo che salta in aria all’inseguimento di Capitan America.

Da sottolineare anche l’inserimento della canzone “N95” di Kendrick Lamar per accompagnare l’azione sullo schermo.

“C’è un’incredibile dinamica tra fratello maggiore e fratello minore”, spiega il regista di Captain America: Brave New World”, ha detto il regista Julius Onah a proposito della nuova dinamica Capitan America/Falcon. “Sarà uno dei centri emotivi chiave del film”.

“Questi ragazzi sono combattenti incredibili ”, ha continuato il regista. “E Sam è stato lì e indietro. Ha qualche asso nella manica, e nel corso del film ci sono cose che impara e che diventano altri strumenti del suo arsenale, quando si trova ad affrontare anche la più impossibile delle minacce”.

Quello che sappiamo sul film Captain America: Brave New World

Captain America: Brave New World riprenderà da dove si è conclusa la serie Disney+ The Falcon and the Winter Soldier, seguendo l’ex Falcon Sam Wilson (Anthony Mackie) dopo aver formalmente assunto il ruolo di Capitan America. Il regista Julius Onah (Luce, The Cloverfield Paradox) ha descritto il film come un “thriller paranoico” e ha confermato che vedrà il ritorno del Leader (Tim Blake Nelson), che ha iniziato la sua trasformazione radioattiva alla fine de L’incredibile Hulk del 2008.

Secondo quanto riferito, la star di Alita: Angelo della Battaglia Rosa Salazar interpreterà la cattiva Diamondback, mentre Giancarlo Esposito sarà Sidewinder. Harrison Ford, invece, assume qui il ruolo di Thaddeus “Thunderbolt” Ross, che a quanto rivelato dal primo trailer si trasformerà ad un certo punto nel Hulk Rosso. Nonostante dunque avrà degli elementi al di fuori della natura umana, il film riporterà il Marvel Cinematic Universe su una dimensione più terrestre e realista, come già fatto anche dai precedenti film dedicati a Captain America.

Ad ora, Captain America: Brave New World è indicato come uno dei titoli più importanti della Fase 5. Anthony Mackie ha recentemente dichiarato che questo film è “10 volte più grande” della sua serie Disney+ e ha parlato della dinamica tra Cap e il nuovo Falcon, Joaquin Torres. “Sono in coppia alla pari“, ha scherzato. “Sono entrambi militari. Io ero il suo ufficiale comandante. Tra noi c’è più amicizia rispetto al modo in cui ammiravo Steve o al modo in cui non mi piaceva Bucky“.

“Questo film è un chiaro reset. Ristabilisce davvero l’idea di cosa sia e cosa sarà questo universo“, ha aggiunto Mackie. “Penso che con questo film, si stia ottenendo un chiaro, nuovo marchio di ciò che la Marvel vuoole essere nello stesso modo in cui hanno fatto con Captain America: The Winter Soldier“.